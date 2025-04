Politano | Scudetto? Ora dobbiamo guardare partita dopo partita! Sabato possiamo mettere ulteriore pressione all’Inter…

Politano: «Scudetto? Ora dobbiamo guardare partita dopo partita! Sabato possiamo mettere ulteriore pressione all’Inter.» Le parole dell’esterno del Napolidopo aver parlato con le diverse emittenti televisive e aver preso parte alla conferenza stampa, l’attaccante del Napoli, Matteo Politano, è intervenuto anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dalla mixed zone dello stadio Maradona.LE PAROLE«Sono contento di questa partita, era importante la vittoria per la squadra. Sono contento anche del mio assist, dobbiamo continuare così. Guardiamo partita dopo partita, abbiamo tre punti di vantaggio ma non sono nè tanti nè pochi. Sabato avremo una partita importante perché con una vittoria metteremmo ulteriore pressione all’Inter. Siamo maturati tanto, soprattutto nel gestire i secondi tempi. Internews24.com - Politano: «Scudetto? Ora dobbiamo guardare partita dopo partita! Sabato possiamo mettere ulteriore pressione all’Inter…» Leggi su Internews24.com : «? Oraall’Inter.» Le parole dell’esterno del Napoliaver parlato con le diverse emittenti televisive e aver preso parte alla conferenza stampa, l’attaccante del Napoli, Matteo, è intervenuto anche ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli dalla mixed zone dello stadio Maradona.LE PAROLE«Sono contento di questa, era importante la vittoria per la squadra. Sono contento anche del mio assist,continuare così. Guardiamo, abbiamo tre punti di vantaggio ma non sono nè tanti nè pochi.avremo unaimportante perché con una vittoriammoall’Inter. Siamo maturati tanto, soprattutto nel gestire i secondi tempi.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Lotta Scudetto, Di Lorenzo ci crede: «Dobbiamo guardare noi stessi, sperando in un passo falso dell’Inter…» - di RedazioneLotta Scudetto, Di Lorenzo ci crede: «Dobbiamo guardare noi stessi, sperando in un passo falso dell’Inter…» Le parole del capitano del Napoli Dopo il successo ottenuto contro il Milan, che ha permesso al Napoli di restare a soli tre punti dalla capolista Inter, Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del sogno scudetto. Ecco le parole del capitano degli azzurri, in vista dei prossimi impegni di Serie A. 🔗internews24.com

Arnautovic: «Dobbiamo guardare solo a noi stessi: sentiamo il momento, andiamo a prenderci lo Scudetto» - Le parole di Marko Arnautovic, attaccante dell’Inter, dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in casa contro l’Udinese Marko Arnautovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dell’Inter contro l’Udinese. Di seguito le parole dell’attaccante nerazzurro. «Noi dobbiamo guardare solamente a noi stessi, per gli altri non possiamo fare nulla. Cerchiamo di vincere […] 🔗calcionews24.com

Playoff Scudetto, la Sir cerca di guardare avanti. Lorenzetti: "Dobbiamo avere mentalità nella crescita" - Block Devils subito al lavoro dopo la maratona di ieri sera: altro match lunghissimo, quasi tre ore di gioco, come nella semifinale precedente. La Lube al tie-break ha negato a Perugia la possibilità di chiudere la serie ieri sera: si torna subito in campo, dunque, con Gara 4 che è in programma... 🔗perugiatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Politano: “Scudetto? Bisogna vincere sabato per mettere ulteriore pressione all’Inter”; Politano in conferenza: “Sapevamo l’importanza della gara, siamo stati bravi ma mancano quattro gare”; Napoli-Milan 2-1: Politano e Lukaku allungano il sogno scudetto; Napoli, una vittoria da urlo: Lukaku stende l'Atalanta. Conte vola a +6 sull'Inter! Rivivi la diretta. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Politano: "Passaggio fondamentale per lo Scudetto. Conte felice, ci ha dato un giorno libero" - L'attaccante del Napoli ha parlato alla RAI dopo la gara contro il Torino: 'Abbiamo fatto un grande primo tempo e poi bravi a gestire la ripresa'. 🔗msn.com

PRESS CONFERENCE – Napoli, Politano: “McTominay è fantastico, Lukaku è importante, pensiamo soltanto a vincere le ultime 4 partite” - NAPOLI – Matteo Politano, attaccante del Napoli, ha parlato in Press Conference dopo la vittoria contro il Torino. Ecco quanto evidenziato da “Napoli Magazine”: “Mancano ancora 4 partite. L’Inter non ... 🔗informazione.it

LE INTERVISTE – Napoli, Politano: “Dobbiamo divertirci e pensare a noi stessi. Scudetto? Ora sei finali” - Dopo il convincente 3-0 contro l'Empoli, che ha visto il Napoli dominare la 32ª giornata di Serie A, Matteo Politano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn. L'attaccante azzurro ha so ... 🔗msn.com