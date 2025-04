Polemica per il minuto di silenzio per Papa Francesco a scuola denuncia al Ministero dell' Istruzione

Scoppia la polemica a scuola: "Obbligati a un minuto di silenzio in classe per Papa Francesco". Pronta una denuncia contro il Ministero - Obbligati in classe - dove sono rientrati oggi dopo la pausa pasquale e il ponte del 25 aprile - ad ottemperare ad un minuto di silenzio per la morte di papa Francesco , senza nessuna possibilità di sottrarsi . Anzi, chi ha sollevato la questione e ha chiesto di non parteciparvi, non solo non è stato ascoltato ma è stato redarguito e gli è stato detto che avrebbe dovuto sentirsi coinvolto nel ricordo. 🔗feedpress.me

Addio a Papa Francesco: nelle scuole bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio. NOTA MIM - La morte di Papa Francesco nel lunedì dell'Angelo, sempre attento ai più piccoli e al ruolo dell'istruzione nella vita dei bambini, lascia un segno nel mondo intero. Bandiere a mezz'asta negli edifici scolastici, in segno di lutto. L'articolo Addio a Papa Francesco: nelle scuole bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio. NOTA MIM sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Morte Papa Francesco, l'omaggio della UEFA: un minuto di silenzio fino al 1° maggio - La UEFA rende omaggio al compianto Papa Francesco. Come annunciato, da oggi sino al primo maggio verrà osservato un minuto di silenzio in tutte... 🔗calciomercato.com

