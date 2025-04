Pogba annuncia | Ho ancora fame di tornare ci vediamo molto presto L’aggiornamento dell’ex Juventus sul suo futuro

Pogba: «Ho ancora fame di tornare, ci vediamo molto presto». L'annuncio dell'ex numero 10 della Juventus

Attraverso una Instagram stories, Paul Pogba ha fornito un aggiornamento sul suo futuro. Le dichiarazioni dell'ex Juventus, che ripartirà lontano dalla Serie A.

Pogba – «Solo un messaggio veloce. Niente da mostrarvi, in realtà. Solo qualcuno che ha ancora fame di tornare. Mi sono allenato da solo, ma non ho mai mollato e ho sempre inseguito il mio sogno e ciò che voglio realizzare. Un messaggio per voi ragazzi: se non avete quello che volete ora, continuate a provare finché non lo avrete. Potrebbe succedere domani, tra un anno, tra due anni. Quello che deve succedere succederà. Ci vediamo molto presto».

