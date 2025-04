Pogacar svela il segreto del suo successo | “Mi piace vincere e nulla è sacro in gara Nemmeno la tattica”

Pogacar ha dominato la Primavera conquistando in 4 mesi record su record. Una strapotenza impressionante con cui lo sloveno ha confermato una supremazia assoluta, figlia di una visione da Cannibale: "Fiero di essere così forte" Leggi su Fanpage.it Tadejha dominato la Primavera conquistando in 4 mesi record su record. Una strapotenza impressionante con cui lo sloveno ha confermato una supremazia assoluta, figlia di una visione da Cannibale: "Fiero di essere così forte"

Altre fonti ne stanno dando notizia

‘Proposta indecente a Shaila’: Mariavittoria smaschera Lorenzo e svela il suo piano segreto al “GF” - News TV. “Grande fratello”, Mariavittoria smaschera Lorenzo e svela il suo piano segreto. I concorrenti del reality show di Canale 5, Minghetti e Spolverato si sono scontrati in una accesa discussione nella Casa: le loro parole piuttosto pesanti sono anche divenute oggetto di polemica sui vari canali social dove gli screzi si colorano di dettagli e diverse tesi sulle dinamiche del reality show. Questa volta, infatti, Mariavittoria avrebbe parlato fuori dai denti mettendo il luce alcun comportamenti di Lorenzo da tempo criticati da alcuni telespettatori del “GF”. 🔗tvzap.it

Tradimento, trame di mercoledì 26 marzo 2025: Oylum svela il suo segreto - La settimana di Tradimento entra nel vivo con tensioni e rivelazioni che mettono alla prova ogni personaggio. Dopo i colpi di scena visti nelle puntate precedenti, il clima si fa più acceso. Tra incomprensioni familiari e complotti ben orchestrati, nessuno sembra al sicuro. Ecco cosa succede nel nuovo episodio di mercoledì 26 marzo 2025. Anticipazioni […] L'articolo Tradimento, trame di mercoledì 26 marzo 2025: Oylum svela il suo segreto è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Flora Tabanelli vince i Mondiali: “La via migliore per chiudere una stagione pazzesca”. E svela il suo segreto - Flora Tabanelli si è laureata Campionessa del Mondo di Big Air, conquistando una memorabile medaglia d’oro sulle nevi di St. Moritz (Svizzera). L’azzurra ha trionfato con il punteggio complessivo di 176.75, distanziando ampiamente la padrona di casa Sarah Hoefflin (170.75) al termine di una gara da brividi: dopo aver guadagnato 87.75 punti sul primo salto, la 17enne emiliana è caduta nella seconda run prima di esaltarsi nella terza prova (89. 🔗oasport.it

Ne parlano su altre fonti

Pogacar svela il segreto del suo successo: Mi piace vincere e nulla è sacro in gara. Nemmeno la tattica; UAE Emirates XRG, Tadej Pogacar svela il segreto dei suoi miglioramenti: “Riesco a non perdere più esplosività quando sono stanco”; Tadej Pogacar svela: Ho avuto il Covid dieci giorni fa ma non è stato un grosso problema. Mi sento già benissimo; Risultati e Classifiche AlUla Tour 2025. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pogacar svela il segreto del suo successo: “Mi piace vincere e nulla è sacro in gara. Nemmeno la tattica” - Tadej Pogacar ha dominato la Primavera conquistando in 4 mesi record su record. Una strapotenza impressionante con cui lo sloveno ha confermato una supremazia assoluta, figlia di una visione da ... 🔗fanpage.it

UAE Emirates XRG, Tadej Pogacar svela il segreto dei suoi miglioramenti: “Riesco a non perdere più esplosività quando sono stanco” - L'articolo UAE Emirates XRG, Tadej Pogacar svela il segreto dei suoi miglioramenti: "Riesco a non perdere più esplosività quando sono stanco" è stato pubblicato per primo su SpazioCiclismo. 🔗msn.com

Pogacar inarrestabile, suo anche il Giro delle Fiandre - ROMA (ITALPRESS) -Ancora una volta staccando chiunque. Tadej Pogacar trionfa nel Giro delle Fiandre 2025 con la solita azione solitaria: un affondo a venti chilometri dalla fine che ha “abbattuto” ... 🔗italpress.com