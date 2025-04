Pogacar irraggiungibile anche nei profitti quanto ha guadagnato in 4 mesi di corse | cifre a 5 zeri

Pogacar ha dominato la scena con oltre 100 mila euro. Podio per van der Poel e Pedersen, bene anche Filippo Ganna nella Top10 dei Paperoni del ciclismo. Leggi su Fanpage.it Nella speciale classifica dei guadagni per questa prima parte di stagione, conclusasi con la Liegi, Tadejha dominato la scena con oltre 100 mila euro. Podio per van der Poel e Pedersen, beneFilippo Ganna nella Top10 dei Paperoni del ciclismo.

Se ne parla anche su altri siti

Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre - Dopo il traguardo superato a braccia alzate, dopo gli abbracci con massaggiatori, direttori sportivi, capi vari ed eventuali, dopo aver schivato fotografi e addetti ai lavori, dopo aver salutato distrattamente i pochi tifosi e i qualche imbucato dopo la linea d'arrivo - c'è sempre qualche imbucato dopo la linea d'arrivo -, Tadej Pogacar ha sorriso. E faceva bene Tadej Pogacar a sorridere, con il suo solito sorriso dolce e un filo imbarazzato: aveva vinto il Giro delle Fiandre, il suo secondo Giro delle Fiandre. 🔗ilfoglio.it

Pogacar ha mostrato che non è umano: al Giro delle Fiandre la progressione è “di un altro pianeta” - Lo sloveno ha sfiancato il gruppo con cinque scatti piazzati in momenti diversi della corsa, a 18 km dal traguardo ha staccato i rivali in maniera poderosa e con una freschezza disarmante. "Ci ha lasciati tutti e se n'è andato".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chris Froome denuncia: “Una donna ha cercato di investirmi più volte, ha terrorizzato anche la fidanzata di Pogacar” - “Questa signora ha cercato di investirmi più volte mentre cercavo di sorpassarla. A quanto pare ai ciclisti non è permesso sorpassare le auto, chi l’avrebbe mai detto?“. Questo è il messaggio che Chris Froome ha postato sui suoi social network, con la foto di un veicolo, per denunciare quanto gli era accaduto durante un allenamento. Il quattro volte vincitore del Tour de France, che sta recuperando dalla frattura della clavicola subita nell’ultima tappa dell’UAE Tour, ha fornito ulteriori dettagli non solo sull’accaduto, ma anche sulla persona al volante dell’auto che, secondo lui, voleva ... 🔗oasport.it

Su questo argomento da altre fonti

Pogacar irraggiungibile anche nei profitti, quanto ha guadagnato in 4 mesi di corse: cifre a 5 zeri. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Fenomeno Pogacar: ha vinto il Giro delle Fiandre, sul podio Pedersen e Van der Poel, Ganna e Ballerini nei top 10 - Fenomeno Pogacar. Ha vinto dominando il Giro delle Fiandre. Arrivo in solitaria. Sul podio anche Pedersen e Van der Poel. Ganna e Ballerini nella top 10. Il campione del mondo ha fatto il vuoto ... 🔗blitzquotidiano.it

Tadej Pogacar ha vinto il Giro delle Fiandre - Certo non era stato facile, certo anche nel 2024 lo avevano fatto faticare assai, ma era stato distante dalle pietre un anno fa. E le pietre sono una dimensione ciclistica a parte. Tadej Pogacar ... 🔗ilfoglio.it

Pogacar, allarmante annuncio in diretta: il Video scuote il mondo del ciclismo - La leggenda però è avvisata, le parole sull'atleta sono piuttosto nette. Tadej Pogacar ha solo 26 anni e sta riscrivendo letteralmente la storia del ciclismo. Il campione sloveno ha vinto di ... 🔗diregiovani.it