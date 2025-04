Podcast A Biz Story – Focus On | Fatto in Italia | il Nostro Racconto del Coraggio e dell’Innovazione

Nostro magazine online e per tutta la nostra Agenzia Media; con orgoglio annunciamo il lancio di A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia, il nuovo Podcast prodotto dalla nostra Agenzia Mondo Media per MondoUomo.it. In un momento storico dove raccontare l’impresa Italiana e . Mondouomo.it - Podcast A Biz Story – Focus On: Fatto in Italia: il Nostro Racconto del Coraggio e dell’Innovazione. Leggi su Mondouomo.it Il 2 maggio 2025 segna una data importante per ilmagazine online e per tutta la nostra Agenzia Media; con orgoglio annunciamo il lancio di A BizOn:in, il nuovoprodotto dalla nostra Agenzia Mondo Media per MondoUomo.it. In un momento storico dove raccontare l’impresana e .

Cosa riportano altre fonti

Un cognome più che onorato: i ravennati Alessandro e Arianna Bovolenta protagonisti del podcast “Undernet” - La seconda puntata del nuovo podcast federale ‘Undernet – I figli d’arte della pallavolo italiana’, disponibile da oggi, mercoledì 9 aprile su Spotify e su YouTube, avrà come ospiti Alessandro e Arianna Bovolenta. Giovanissimi, classe 2004 e 2008 ma già con esperienze significative alle spalle... 🔗ravennatoday.it

Ascolti Grande Fratello Story, tutti i dati auditel delle finali - Il Grande Fratello arriva all’appuntamento finale. Si tratta della 18° edizione del reality (la 25° se si considerano anche le versioni Vip), che ha ottenuto in più di sei messi di messa in onda una media di circa 2,1 milioni di spettatori, pari ad uno share del 16.6% (lo scorso anno, a questo punto, 2,4 mln e il 18.5%). L’epilogo di questa sera, così come succede dal 2023, rispetto a tutte le altre finali beneficia in valori percentuali del cambio del perimetro della misurazione dell’ascolto televisivo, che da maggio 2022 comporta valori percentuali – a parità di numero di spettatori – in ... 🔗davidemaggio.it

Il farmacista più social d'Italia è genovese e diventa anche un podcast - Giacomo Pisano, il farmacista genovese star di Instagram, diventa anche un podcast. Nei giorni scorsi ha infatti lanciato 'Principio Attivo', format audio-video per fornire informazioni utili e pratiche su salute, benessere e farmaci. Dalle 'pillole' su Instagram, dove è noto come 'Il socialmente... 🔗genovatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Non solo Stories di Cecilia Sala: ecco i podcast di Chora con Brt, Coop, Edison, Intesa Sanpaolo, Maire e non solo; Da startup a leader del giornalismo sportivo. L’ascesa di Cronache di Spogliatoio.; Il ristorante stellato? Se è in un hotel di lusso il business è più sostenibile; Joker 2, l’Harley Queen di Lady Gaga scende le scale del primo film. 🔗Approfondimenti da altre fonti