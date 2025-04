Pm chiede perizia psichiatrica per Dawda Bandeh l’autopsia conferma | Angelito colpito col bastone di una scopa Resta una domanda ancora senza risposta

chiederà una perizia psichiatrica per Dawa Bandeh, il 28enne di origini gambiane fermato la sera di Pasqua con l’accusa di aver ucciso il collaboratore domestico Angelito Acob Manansali, 61 anni, nell'abitazione in via Randaccio (a due passi dall’Arco della Pace) nella quale si era intrufolato quella mattina. Ammettendo davanti al gip di aver fatto colazione e di essersi lavato all'interno della casa, approfittando dell'assenza dei proprietari, il 28enne non ha invece raccontato nulla riguardo alla vittima. Contro il giovane, detenuto a San Vittore, ci sono le immagini della telecamere che inquadra l'ingresso della villa liberty, ma anche le conferme che arrivano dall'autopsia: la vittima è stata colpita con una mazza di scopa, bastone che si è rotto lasciando dei segni evidenti. Ilgiorno.it - Pm chiede perizia psichiatrica per Dawda Bandeh, l’autopsia conferma: Angelito colpito col bastone di una scopa. Resta una domanda ancora senza risposta Leggi su Ilgiorno.it Milano, 28 aprile 2025 – Il pm di Milano Andrea Zanoncellirà unaper Dawa, il 28enne di origini gambiane fermato la sera di Pasqua con l’accusa di aver ucciso il collaboratore domesticoAcob Manansali, 61 anni, nell'abitazione in via Randaccio (a due passi dall’Arco della Pace) nella quale si era intrufolato quella mattina. Ammettendo davanti al gip di aver fatto colazione e di essersi lavato all'interno della casa, approfittando dell'asdei proprietari, il 28enne non ha invece raccontato nulla riguardo alla vittima. Contro il giovane, detenuto a San Vittore, ci sono le immagini della telecamere che inquadra l'ingresso della villa liberty, ma anche le conferme che arrivano dall'autopsia: la vittima è stata colpita con una mazza diche si è rotto lasciando dei segni evidenti.

