PlayStation Plus I fan criticano Sony dopo la rimozione di Infamous ed altre esclusive first-party

PlayStation è in fermento dopo l’annuncio che a maggio 2025 diversi titoli, tra cui esclusive first-party molto amate, lasceranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium. Tra i giochi rimossi spiccano Infamous: Second Son e i primi due capitoli di Resistance, una scelta che ha subito suscitato forti reazioni negative da parte degli abbonati.Gli utenti, come riportato da PlayStation Lifestyle, si sono riversati su TwitterX e Reddit per esprimere il proprio malcontento. Molti ritengono insensato eliminare giochi iconici come Infamous e Resistance proprio ora, accusando Sony di ridurre sempre più l’offerta senza adeguati nuovi ingressi: a fronte di 22 titoli in uscita, infatti, solo pochi nuovi giochi verranno aggiunti. “Non ha letteralmente senso rimuovere Infamous e Resistance dal servizio”, lamenta un utente, mentre un altro osserva amaramente: “Sembra che ogni mese escano più giochi di quanti ne vengano aggiunti”. Game-experience.it - PlayStation Plus, I fan criticano Sony dopo la rimozione di Infamous ed altre esclusive first-party Leggi su Game-experience.it La community diè in fermentol’annuncio che a maggio 2025 diversi titoli, tra cuimolto amate, lasceranno il catalogo diExtra e Premium. Tra i giochi rimossi spiccano: Second Son e i primi due capitoli di Resistance, una scelta che ha subito suscitato forti reazioni negative da parte degli abbonati.Gli utenti, come riportato daLifestyle, si sono riversati su TwitterX e Reddit per esprimere il proprio malcontento. Molti ritengono insensato eliminare giochi iconici comee Resistance proprio ora, accusandodi ridurre sempre più l’offerta senza adeguati nuovi ingressi: a fronte di 22 titoli in uscita, infatti, solo pochi nuovi giochi verranno aggiunti. “Non ha letteralmente senso rimuoveree Resistance dal servizio”, lamenta un utente, mentre un altro osserva amaramente: “Sembra che ogni mese escano più giochi di quanti ne vengano aggiunti”.

