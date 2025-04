Playoff verso Catania-Giugliano | ecco quando si gioca

Catania inizierà il suo cammino nei Playoff di Serie C domenica 4 maggio 2025. I rossazzurri affronteranno il Giugliano nella sfida del Primo Turno Play-Off del Girone C, con calcio d'inizio fissato alle ore 20.00. La gara, fondamentale per continuare a inseguire la promozione, si giocherà in. Cataniatoday.it - Playoff, verso Catania-Giugliano: ecco quando si gioca Leggi su Cataniatoday.it Ilinizierà il suo cammino neidi Serie C domenica 4 maggio 2025. I rossazzurri affronteranno ilnella sfida del Primo Turno Play-Off del Girone C, con calcio d'inizio fissato alle ore 20.00. La gara, fondamentale per continuare a inseguire la promozione, si giocherà in.

Approfondimenti da altre fonti

Stati Uniti spingono verso i deprezzamento del dollaro: ecco perché - La guerra commerciale intavolata dal Presidente Trump sarebbe solo la parte visibile di una strategia che punta a deprezzare i dollaro e ribilanciare gli equilibri sul fronte commerciale. Lo rivela un report di Generali Investment, che richiama le più recenti dichiarazioni del Segretario al Tesoro USA Scott Bessent, il quale ha più volte ribadito nei mesi scorsi la propria volontà di essere un attore in un possibile nuovo accordo per ribilanciare le economie mondiali. 🔗quifinanza.it

Verso Milan-Fiorentina, ecco i convocati di Palladino: fuori due top - La Fiorentina ha ufficialmente comunicato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Milan: fuori due top 🔗pianetamilan.it

Milan, polemiche verso Maignan: ecco cos’ha scatenato l’ira dei tifosi - Mike Maignan, portiere del Milan, nelle ultime ore è stato al centro delle polemiche dei tifosi rossoneri: ecco cos'è successo nello specifico 🔗pianetamilan.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Playoff, verso Catania-Giugliano: ecco quando si gioca; Playoff ecco quando si giocherà Benevento-Juventus Next Gen; Primo turno playoff del girone | gli orari delle gare del 4 maggio; CATANIA-GIUGLIANO: ecco dove vedere la partita in tv. 🔗Cosa riportano altre fonti

Playoff, verso Catania-Giugliano: ecco quando si gioca - La Lega Pro ha diramato una nota ufficiale con il quadro del programma degli spareggi. I rossazzurri giocheranno al Massimino contro i campani ... 🔗cataniatoday.it

Serie C, via ai playoff: le qualificate, il programma con date e turni - Con la chiusura nella giornata di oggi dei gironi B e C, termina la regular season di Serie C. Un campionato che però ha ancora tanto da dire, visto che nei prossimi. 🔗calciomercato.com

Playoff Serie C 2024/2025, ecco chi è già qualificato e chi lotterà fino all’ultimo - Anche se il Girone B dovrà ancora recuperare le gare del 37° turno di campionato, rinviate a seguito della morte di Papa Francesco, il quadro delle squadre che prenderanno parte ai playoff ... 🔗tuttomercatoweb.com