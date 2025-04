Playoff Nba | Minnesota batte ancora i Lakers sul 3-1 anche Boston e New York

Playoff disputate nella notte Nba. Gara ad altissima intensità quella tra Minnesota Timberwolves e Los Angeles Lakers, vinta dai padroni di casa 116-113 grazie ad un’altra rimonta nel quarto quarto targata Anthony Edwards. La prima scelta del Draft 2020 è imperiale con 43 punti, mentre Julius Randle si ferma a 25. In casa losangelina non sono sufficienti i 38 punti di Luka Doncic e i 27 con 12 rimbalzi di LeBron James. Con questo successo i Wolves salgono sul 3-1 nella serie e avranno a disposizione tre gare per chiudere.Apr 22, 2025; Los Angeles, California, USA; Los Angeles Lakers forward LeBron James (23) goes to the basket between Minnesota Timberwolves forward Julius Randle (30) and guard Mike Conley (10) during the fourth quarter of game two of first round for the 2024 NBA Playoffs at Crypto. Leggi su Sportface.it Quattro le gare didisputate nella notte Nba. Gara ad altissima intensità quella traTimberwolves e Los Angeles, vinta dai padroni di casa 116-113 grazie ad un’altra rimonta nel quarto quarto targata Anthony Edwards. La prima scelta del Draft 2020 è imperiale con 43 punti, mentre Julius Randle si ferma a 25. In casa losangelina non sono sufficienti i 38 punti di Luka Doncic e i 27 con 12 rimbalzi di LeBron James. Con questo successo i Wolves salgono sul 3-1 nella serie e avranno a disposizione tre gare per chiudere.Apr 22, 2025; Los Angeles, California, USA; Los Angelesforward LeBron James (23) goes to the basket betweenTimberwolves forward Julius Randle (30) and guard Mike Conley (10) during the fourth quarter of game two of first round for the 2024 NBAs at Crypto.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

NBA Playoff 2025, i risultati della notte (20 aprile): Minnesota travolge i Lakers - Sono cominciati i playoff NBA 2025 con le prime quattro partite. Il programma si è aperto con la comoda vittoria casalinga degli Indiana Pacers, che si sono imposti 117-98 contro i Milwaukee Bucks. Una partita già chiusa all’intervallo, con Indiana che ne segna 67 e chiude i primi due quarti sul +24. Ottima prestazione di Pascal Siakam con 25 punti e poi la doppia doppia di Tyrese Haliburton con 10 e 12 assist, mentre a Milwaukee non basta Giannis Antetokounmpo, da 36 e 12 rimbalzi. 🔗oasport.it

Playoff Nba 2025, crollo Lakers contro Minnesota - Sono iniziati i playoff Nba 2025 con le prime quattro partite in programma. Il risultato a sorpresa in questa prima giornata lo firmano i Minnesota Timberwolves che vincono in trasferta contro i Los Angeles Lakers per 117-95. Anthony Edwards mette a referto 22 punti e 9 assist, ma a contribuire al successo ci pensano anche Jalen McDaniels (25 punti) e Naz Reid (23). Ai Lakers non basta Luka Doncic, che chiude con 37 punti e 8 rimbalzi mentre LeBron James si ferma a 18. 🔗lapresse.it

NBA, i risultati della notte (11 aprile): Minnesota espugna Memphis e vede i playoff - Si sono disputati questa notte cinque incontri dell’NBA, con il big match che vedeva sfidarsi i Memphis Grizzlies e i Minnesota Timberwolves in un vero e proprio spareggio nella corsa a un posto diretto ai playoff. In campo anche i Pistons di Simone Fontecchio contro i Knicks, una sfida che si potrebbe rivivere nei playoff. Ecco come è andata. Vittoria pesantissima per i Minnesota Timberwolves in casa dei Memphis Grizzlies per 125-141. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Playoff NBA, risultati della notte: Minnesota batte i Lakers, Magic e Bucks reagiscono; Playoff NBA: Minnesota batte i Lakers, Orlando e Milwaukee ok; McDaniels-Edwards show: Lakers travolti in casa dai Wolves. Rimontona Knicks contro i Pistons; Minnesota si porta avanti sui LA Lakers, Orlando e Milwaukee accorciano le distanze. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Playoff NBA, risultati della notte: Minnesota batte i Lakers, Magic e Bucks reagiscono - Leggi su Sky Sport l'articolo Playoff NBA, risultati della notte: Minnesota batte i Lakers, Magic e Bucks reagiscono ... 🔗sport.sky.it

Playoff NBA: Minnesota batte i Lakers, Orlando e Milwaukee ok - Gara 3 dei playoff NBA. Nella notte Minnesota sfrutta il fattore campo e piega i Lakers che a questo punto si devono interrogare sulle proprie capacità; i Magic difendono casa e mettono in discussione ... 🔗informazione.it

Minnesworth batte Lakers, Magic e Bucks festeggiano il primo successo nei playoff - New York (Stati Uniti) – La notte dei playoff Nba ha regalato tre partite equilibrate, tutte finite con lo stesso risultato: 2-1 nelle serie. Le squadre di casa – Minnesota Timberwolves , Orlando Magi ... 🔗informazione.it