Playoff i Baskérs non tradiscono le attese | Jesi neutralizzata davanti a 300 tifosi

davanti al solito pubblico caloroso e delle grandi occasioni i Baskérs non tradiscono le attese della vigilia, supera alla distanza le resistenza di una coriacea Jesi e sposta meritatamente la serie sull’1-0 mettendo in carniere due match point nei quarti di finale.Dopo oltre due mesi e mezzo. Forlitoday.it - Playoff, i Baskérs non tradiscono le attese: Jesi neutralizzata davanti a 300 tifosi Leggi su Forlitoday.it al solito pubblico caloroso e delle grandi occasioni inonledella vigilia, supera alla distanza le resistenza di una coriaceae sposta meritatamente la serie sull’1-0 mettendo in carniere due match point nei quarti di finale.Dopo oltre due mesi e mezzo.

Cosa riportano altre fonti

Baskérs Forlimpopoli: stagione perfetta con 26 vittorie, ora i playoff contro Taurus Jesi - Ventisei vittorie in ventisei gare: i Baskérs Forlimpopoli chiudono la regular season facendo percorso netto, sbancando nel finale per 65-69 (parziali 13-27; 34-40; 51-54) l’ostico campo di Porto Sant’Elpidio. Non è stato certo semplice, però, per i galletti, che nonostante il doppiaggio arrivato già a fine primo quarto, propiziato da un Fin infallibile dall’arco, già nei secondi 10’ si sono scontrati con la veemente risalita dei marchigiani, guidati da un volitivo Rupil (21 punti per lui). 🔗sport.quotidiano.net

Serie C unica: Baskérs Forlimpopoli dominano, playoff e playout quasi definiti - Ad una giornata dal termine della stagione regolare, sono quasi delineati tutti gli accoppiamenti playoff e playout nel campionato di Serie C unica. In vetta sempre i Baskérs Forlimpopoli con 25 vittorie in altrettante partite disputate, l’ultima contro la Mec System Urbania. I ragazzi di coach Donati hanno giocato a viso aperto per tutto il primo tempo, restando in scia sul -9 all’intervallo (40-31); nel terzo quarto però la difesa asfissiante dei padroni di casa scava il solco, portando Forlimpopoli fino al +20 (55-35), massimo vantaggio. 🔗sport.quotidiano.net

Playoff Basket: I Baskérs Forlimpopoli sfidano il Taurus Jesi al PalaDimensioneVending - Al termine di una lunga regular season, conclusa con un incredibile ruolino di marcia di 26 vittorie in altrettante gare, stasera iniziano i playoff per i Baskérs Forlimpopoli che, alle 19.30, ospitano al PalaDimensioneVending il Taurus Jesi. La squadra marchigiana, che ha chiuso ottava a causa di tre ko consecutivi nelle ultime tre uscite, ha le carte in regola per creare qualche grattacapo alla truppa allenata da coach Alessandro Tumidei: Gediminas Zalalis è un lungo bidimensionale con il vizio di fare canestro (miglior marcatore della prima fase con oltre 21 punti a gara), mentre sugli ... 🔗sport.quotidiano.net