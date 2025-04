Play Off di serie C premia Carrera Jeans Bardolino e Villabella In B1 At Verona altro ko

serie C maschile: Carrera Jeans Bardolino sugli scudi che agguanta la promozione al tabellone nazionale contro la forte compagine del Tc Padova, assieme al Villabella. Nei Play out salvo solo il Villafranca, mentre retrocede nella D1 2026 il Cerea. Nel femminile: primo round per la promozione.

