Più soldi e opportunità I vantaggi dei laureati Stem

GUADAGNANO di più, hanno più opportunità di lavoro e danno un contributo importante alla crescita del Pil. È l'identikit dei laureati nelle discipline Stem (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) tracciato dalla ricerca realizzata da Telling Insights in collaborazione con Amazon e Generación Code. Dallo studio, presentato a Firenze durante Didacta Italia – la fiera annuale sulla formazione e l'innovazione nel mondo della scuola – emerge che i laureati e le laureate in ambito Stem beneficiano di un salario netto più alto e maggiori opportunità d'impiego di chi ha intrapreso un percorso di studi non-Stem: il salario netto di coloro che svolgono professioni in ambito tecnico-scientifico, è infatti superiore del 14% rispetto a quello di lavoratori attivi in altri ambiti. Non solo, la ricerca ha anche mostrato che il tasso di occupazione a cinque anni dalla laurea in materie Stem è del 91%, mentre per i laureati e le laureate in ambito non-Stem si attesta all'87%.

