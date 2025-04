Più cibi ultra-processati mangi più cresce il rischio di morte prematura | lo studio

cibi ultra-processati, come dolciumi, snack e carni lavorate, accresce del 3% la probabilità di morire tra i 30 e i 69 anni: lo rivela un nuovo studio internazionale, che ha calcolato l'impatto di questi alimenti sui tassi di mortalità prematura in 8 diversi Paesi.

