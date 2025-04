Pitbull deceduto nel canile di Manoppello in appello sentenza ribaltata | nessuna responsabilità della titolare

Manoppello di cui è titolare, per la donna arriva anche quella in appello sulla seconda delle accuse: la responsabilità per la morte di un Pitbull affetto da una patologia. Ilpescara.it - Pitbull deceduto nel canile di Manoppello, in appello sentenza ribaltata: nessuna responsabilità della titolare Leggi su Ilpescara.it Dopo l’assoluzione in primo grado dall'accusa di maltrattamento nei confronti di tutti i cani ospitati nella struttura didi cui è, per la donna arriva anche quella insulla seconda delle accuse: laper la morte di unaffetto da una patologia.

MALTRATTAMENTI AL CANILE DI MANOPPELLO: “IL FATTO NON SUSSISTE”, ASSOLUZIONE IN APPELLO - PESCARA – Assolta in Appello perché il fatto non sussiste dall’accusa di maltrattamento di animali. Si chiude la lunga vicenda del canile di Manoppello (Pescara), rifugio per cani abbandonati, sequest ... 🔗abruzzoweb.it

Maltrattamenti canile Manoppello: assolta in Appello Rosetta Grossi - Rosa Grossi, meglio nota come "Rosetta", assolta in Appello perché il fatto non sussiste, dall'accusa di maltrattamento di animali.Man ... 🔗rete8.it