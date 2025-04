Pistoia si consegna omicida moschea

moschea nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia, si è consegnato in una stazione di polizia di Pistoia. Stando a quanto riporta la stampa d'oltralpe, il giovane è nato a Lione nel 2004, è di nazionalità francese e proviene da una famiglia rom bosniaca. Il 24enne maliano è stato accoltellato a morte venerdì a La Grand-Combe. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 9.16 Braccato per tre giorni, il presunto assassino del giovane maliano Aboubakar Cissé in unanel dipartimento del Gard, nel sud della Francia, si èto in una stazione di polizia di. Stando a quanto riporta la stampa d'oltralpe, il giovane è nato a Lione nel 2004, è di nazionalità francese e proviene da una famiglia rom bosniaca. Il 24enne maliano è stato accoltellato a morte venerdì a La Grand-Combe.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Uccise un giovane musulmano in una moschea, 21enne francese si consegna alla polizia di Pistoia e confessa l’omicidio - Si è presentato spontaneamente in una stazione di polizia di Pistoia Oliver A., accusato di aver ucciso il giovane maliano Aboubakar Cissé in una moschea del dipartimento del Gard, nel sud della Francia. Nato a Lione nel 2004 e di nazionalità francese, Oliver A. era ricercato da tre giorni dalle forze dell’ordine d’oltralpe. Ad annunciare il suo arresto è Abdelkrim Grini, procuratore di Alès: «È una grande soddisfazione per me come procuratore. 🔗open.online

Ricercato per l’omicidio in una moschea francese si consegna alla polizia di Pistoia - Pistoia, 28 aprile 2025 – Braccato per tre giorni, il presunto assassino del giovane maliano Aboubakar Cissé in una moschea nel dipartimento del Gard, nel sud della Francia, si è consegnato a una stazione di polizia di Pistoia. L'uomo, Olivier A, nato a Lione nel 2004 e di nazionalità francese, «si è recato personalmente in una stazione di polizia di Pistoia», «domenica verso le 23», ha dichiarato oggi all'Afp il procuratore di Alès, Abdelkrim Grini. 🔗lanazione.it

Finto incidente e maxi truffa a Pistoia, anziana consegna beni da 25 mila euro: il raggiro, ladri arrestati - Due uomini arrestati a Cassino per truffa ai danni di anziani. Ingannavano le vittime con finti incidenti stradali. 🔗notizie.virgilio.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Si arrende a Pistoia il presunto killer della moschea in Francia; Uccise un giovane musulmano in una moschea, 21enne francese si consegna alla polizia di Pistoia e confessa l'omicidio; Ricercato per omicidio in moschea in Francia, si consegna alla polizia a Pistoia; Omicidio in moschea in Francia, dopo tre giorni si consegna alla polizia a Pistoia. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ricercato per l’omicidio in una moschea francese si consegna alla polizia di Pistoia - Da venerdì sono stati dispiegati più di 70 agenti di polizia e gendarmi francesi per “localizzare e arrestare” quest'uomo, considerato “potenzialmente estremamente pericoloso”, secondo il procuratore ... 🔗msn.com

Francia: aggressione mortale in moschea, il presunto omicida si arrende a Pistoia - L'uomo sospettato dell'omicidio era in fuga da domenica. A Parigi grande marcia contro l'islamofobia View on euronews ... 🔗msn.com

Omicidio in Francia, si costituisce in Toscana - PISTOIA: A tre giorni dal delitto avvenuto in una moschea del dipartimento del Gard, nella notte un giovane si è consegnato alla polizia a Pistoia ... 🔗toscanamedianews.it