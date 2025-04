Pistoia Basket crede ancora nei miracoli | vittoria corsara a Venezia

Venezia – Pistoia Basket 2000 90-93 (16-20, 32-45, 57-72)UMANA Venezia: Tessitori 16, MCGruder 8, Lever ne, Casarin, Moretti 8, Ennis 29, Janelidze ne, Kabengele 10, Parks 11, Wheatle 3, Simms 3, Wiltjer 2. All.: SpahijaESTRA Pistoia Basket: Benetti 8, Della Rosa 3, Ceron ne, Paschall 12, Chiti ne, Cooke 12, Forrest 24, Boglio ne, Saccaggi 9, Allen 16, Valerio-Bodon 9. All.: OkornARBITRI: Rossi (Arezzo), Bettini (Bologna), Capotorto (Roma)NOTE: Usciti per cinque falli: nessuno. Fallo tecnico: Kabengele (V) al 3’, Cooke (P) al 19’30”. Fallo antisportivo: Allen (P) al 21’, Benetti (P) al 24’.Venezia – Per il Pistoia Basket 2000 non è ancora finita. La vittoria a Venezia rende ancora possibile, seppur difficilissima, la salvezza per i ragazzi di Okorn. All’ultima curva utile per non dover già decretare finita la stagione con la retrocessione matematica la squadrea trova una partita di grande orgoglio (e di 93 punti segnati) in casa di una delle squadre più in forma del girone di ritorno di Lba come l’Umana Venezia e adesso aspetta i risultati dei posticipi del lunedì di Cremona e Napoli: basta che una delle due non centri la vittoria e il verdetto è ancora rimandato. Leggi su Corrieretoscano.it Umana2000 90-93 (16-20, 32-45, 57-72)UMANA: Tessitori 16, MCGruder 8, Lever ne, Casarin, Moretti 8, Ennis 29, Janelidze ne, Kabengele 10, Parks 11, Wheatle 3, Simms 3, Wiltjer 2. All.: SpahijaESTRA: Benetti 8, Della Rosa 3, Ceron ne, Paschall 12, Chiti ne, Cooke 12, Forrest 24, Boglio ne, Saccaggi 9, Allen 16, Valerio-Bodon 9. All.: OkornARBITRI: Rossi (Arezzo), Bettini (Bologna), Capotorto (Roma)NOTE: Usciti per cinque falli: nessuno. Fallo tecnico: Kabengele (V) al 3’, Cooke (P) al 19’30”. Fallo antisportivo: Allen (P) al 21’, Benetti (P) al 24’.– Per il2000 non èfinita. Larendepossibile, seppur difficilissima, la salvezza per i ragazzi di Okorn. All’ultima curva utile per non dover già decretare finita la stagione con la retrocessione matematica la squadrea trova una partita di grande orgoglio (e di 93 punti segnati) in casa di una delle squadre più in forma del girone di ritorno di Lba come l’Umanae adesso aspetta i risultati dei posticipi del lunedì di Cremona e Napoli: basta che una delle due non centri lae il verdetto èrimandato.

Su altri siti se ne discute

Basket, derby lombardo tra Brescia e Milano in Serie A. La Virtus Bologna ospita Napoli, Trento sfida Pistoia - La Serie A di basket si appresta a completare nel fine settimana alle porte la ventiduesima giornata della regular season 2024-2025, con due anticipi in programma sabato 15 marzo e le restanti partite previste domenica 16 marzo dal pomeriggio fino alla sera: andiamo a presentare brevemente cosa ci attende. Nel primo anticipo di domani sera, alle ore 20:00, la Germani Brescia ospita l’Olimpia Milano in un derby tutto lombardo tra la capolista (32 puti) e i campioni d’Italia in carica reduci dal successo importante in Eurolega contro la Stella Rossa. 🔗oasport.it

Basket, Serie A: Milano passa a Sassari, Scafati la spunta su Pistoia - L’Olimpia Milano vince in trasferta a Sassari 78-72. Al PalaSerradimigni la squadra di Messina centra il terzo successo consecutivo in campionato dopo quelli con Varese (119-92) e Trieste (87-74). La vittoria in trasferta mancava dal 5 gennaio (115-82 in casa di Pistoia). Assente Nikola Mirotic ci penano Zach LeDay (14 punti, 3 rimbalzi e 1 assist) e Leandro Bolmaro (14 punti, 6 rimbalzi e 2 assist). 🔗sportface.it

Green e Toté non bastano, un brutto Napoli Basket perde 70-74 contro il Pistoia in crisi - Dopo la sosta, il Napoli Basket torna in campo e affronta il Pistoia per la 20a giornata di LBA: tabellino e riassunto del match. Estra Pistoia arriva a Napoli in grosse difficoltà, specialmente per la situazione societaria. Praticamente ad un passo dal baratro sportivo. Primo quarto Napoli sfrutta tanto la potenza fisica sotto canestro di Toté, rientrato da un infortunio che gli ha causato l’assenza in Nazionale. 🔗spazionapoli.it

Approfondimenti da altre fonti

Pistoia Basket crede ancora nei miracoli: vittoria corsara a Venezia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Pistoia Basket crede ancora nei miracoli: vittoria corsara a Venezia - Umana Venezia - Pistoia Basket 2000 90-93 (16-20, 32-45, 57-72) UMANA VENEZIA: Tessitori 16, MCGruder 8, Lever ne, Casarin, Moretti 8, Ennis 29, Janelidze ne, Kabengele 10, Parks 11, Wheatle 3, Simms ... 🔗msn.com

Pistoia Basket: futuro incerto tra retrocessione e debiti da sanare - Il Pistoia Basket affronta la retrocessione in Serie A2 con debiti da risolvere e la necessità di una solida programmazione. È il momento di passare dalle parole ai fatti. La retrocessione ... 🔗lanazione.it

Pistoia Basket, la scorsa stagione il primo storico successo a Milano - Guidati dalle triple di Payton Willis e Charlie Moore, i ragazzi di coach Nicola Brienza compirono un’impresa storica al Forum di Assago, permettendo al Pistoia Basket di espugnare per la prima volta ... 🔗pistoiasport.com