Pirelli | il cda delibera la fine del controllo Sinochem e approva bilancio 2024

controllo di Sinochem" su Pirelli. Lo ha deliberato il cda, "ai sensi del principio contabile Ifrs 10, con voto a maggioranza". Il cda ha dunque approvato il bilancio al 31 dicembre 2024 con il voto favorevole di 9 su 15 consiglieri. Hanno votato contro il presidente Jiao Jian e i consiglieri Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Fan Xiaohua, mentre Tang Grace si è astenuta. Il cda proporrà all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo per azione di 0,25 euro per un totale di 250 milioni di euro.

