Pirelli il cda certifica la fine del controllo di Sinochem

Pirelli ha stabilito che Sinochem non esercita più il controllo sulla società. La decisione è stata presa a seguito dell’emanazione del dpcm Golden Power, con il quale «è venuto meno il controllo di Mpi Italy (e, per l’effetto, di Sinochem) su Pirelli ai sensi dell’Ifrs 10». La decisione è stata presa con il voto favorevole di 9 consiglieri su 15. Hanno votato contro il presidente Jiao Jian e quattro consiglieri vicini al gruppo cinese, mentre Tang Grace si è astenuta. Sinochem non sarà obbligata a vendere la propria partecipazione.La posizione dei contrari nel cda di PirelliLa verifica sulla perdita di controllo da parte di Sinochem era stata richiesta dal collegio sindacale e dal management, dopo il decreto Golden Power emesso nel 2023 dal governo Meloni. Quel provvedimento aveva imposto restrizioni per proteggere i dati sensibili raccolti dai sensori negli pneumatici Pirelli, considerati strategici. Lettera43.it - Pirelli, il cda certifica la fine del controllo di Sinochem Leggi su Lettera43.it Il cda diha stabilito chenon esercita più ilsulla società. La decisione è stata presa a seguito dell’emanazione del dpcm Golden Power, con il quale «è venuto meno ildi Mpi Italy (e, per l’effetto, di) suai sensi dell’Ifrs 10». La decisione è stata presa con il voto favorevole di 9 consiglieri su 15. Hanno votato contro il presidente Jiao Jian e quattro consiglieri vicini al gruppo cinese, mentre Tang Grace si è astenuta.non sarà obbligata a vendere la propria partecipazione.La posizione dei contrari nel cda diLa verifica sulla perdita dida parte diera stata richiesta dal collegio sindacale e dal management, dopo il decreto Golden Power emesso nel 2023 dal governo Meloni. Quel provvedimento aveva imposto restrizioni per proteggere i dati sensibili raccolti dai sensori negli pneumatici, considerati strategici.

Su altri siti se ne discute

Pirelli: il cda delibera la fine del controllo Sinochem e approva bilancio 2024 - "E' venuto meno il controllo di Sinochem" su Pirelli. Lo ha deliberato il cda, "ai sensi del principio contabile Ifrs 10, con voto a maggioranza". Il cda ha dunque approvato il bilancio al 31 dicembre 2024 con il voto favorevole di 9 su 15 consiglieri. Hanno votato contro il presidente Jiao Jian e i consiglieri Chen Aihua, Zhang Haitao, Chen Qian, Fan Xiaohua, mentre Tang Grace si è astenuta. Il cda proporrà all'assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo per azione di 0,25 euro per un totale di 250 milioni di euro. 🔗quotidiano.net

Pirelli alla prova della guerra dei dazi. Domani il cda tra governance e rimpasto soci - Il socio di maggioranza relativa del colosso di pneumatici è la cinese Sinochem e rientra fra le società penalizzate da Trump 🔗ilgiornale.it

Pirelli: cda, venuto meno controllo del gruppo cinese Sinochem - Roma, 28 apr. (LaPresse) – Il Cda di Pirelli riunitosi in data odierna rende noto che, a seguito dell’emanazione del Dpcm Golden Power, è venuto meno il controllo del socio cinese di maggioranza del Gruppo, Sinochem. La relazione finanziaria del cda su proposta dall’amministratore delegato Andrea Casaluci, contiene l’informativa secondo cui “a seguito dell’emanazione del Dpcm Golden Power, è venuto meno il controllo di Mpi Italy (e, per l’effetto, di Sinochem) su Pirelli ai sensi dell’Ifrs 10. 🔗lapresse.it

Su questo argomento da altre fonti

Pirelli: il cda delibera la fine del controllo Sinochem e approva bilancio 2024 - Il cda di Pirelli ha deliberato la fine del controllo Sinochem e approvato il bilancio 2024, proponendo un dividendo di 0,25 euro per azione. 🔗quotidiano.net

Pirelli, il cda vota a maggioranza: la cinese Sinochem non esercita più il controllo - Mossa chiave per rafforzarsi negli Usa e ridurre l’influenza cinese. Sinochem, che detiene una partecipazione del 37%, non sarà comunque obbligata a vendere la sua quota. 🔗milanofinanza.it

Pirelli lavora a una soluzione sulle nuove norme Usa, il cda si aggiorna a fine aprile - Gruppo attivo nella produzione di pneumatici Pirelli FTSE MIB azienda milanese Pressione sul, che tratta con una perdita del 2,51%.L'andamento dinella settimana, rispetto al, rileva una minore ... 🔗informazione.it