Pirelli | cda venuto meno controllo del gruppo cinese Sinochem

Pirelli riunitosi in data odierna rende noto che, a seguito dell'emanazione del Dpcm Golden Power, è venuto meno il controllo del socio cinese di maggioranza del gruppo, Sinochem. La relazione finanziaria del cda su proposta dall'amministratore delegato Andrea Casaluci, contiene l'informativa secondo cui "a seguito dell'emanazione del Dpcm Golden Power, è venuto meno il controllo di Mpi Italy (e, per l'effetto, di Sinochem) su Pirelli ai sensi dell'Ifrs 10. Al contempo Pirelli non risulta, ai sensi del predetto principio contabile, sottoposta al controllo di alcun soggetto". "La verifica della sussistenza del controllo in capo al gruppo Sinochem attraverso Marco Polo Italy (Mpi Italy) era stata sollevata dal collegio sindacale e dal management a seguito dell'emanazione del Dpcm Golden Power e il tema è stato approfondito con l'ausilio di società di revisione e primari studi legali – si legge nella nota del gruppo – La decisione è stata assunta anche in ottemperanza del provvedimento di Consob che aveva rimandato al Cda una valutazione in merito da condursi in applicazione del principio contabile internazionale Ifrs 10.

