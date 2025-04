Pio Rinaldi scomparso a Lu Monferrato la sua auto trovata completamente bruciata vicino a un laghetto

auto di Pio Rinaldi, scomparso da giorni a Lu Monferrato, è stata ritrovata completamente bruciata sulle sponde di un piccolo laghetto Notizie.virgilio.it - Pio Rinaldi scomparso a Lu Monferrato, la sua auto trovata completamente bruciata vicino a un laghetto Leggi su Notizie.virgilio.it L'di Pioda giorni a Lu, è stata risulle sponde di un piccolo

