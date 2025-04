Pilota precipita col deltaplano sui cavi dell’alta tensione morto il 69enne Rino Sigismundi

Rino Sigismundi, il Pilota 69enne morto ieri in provincia di Latina dopo essere precipitato con il deltaplano a motore. Tanti i messaggi d'addio. Leggi su Fanpage.it Era originario di Artena e viveva a Pomezia, ilieri in provincia di Latina dopo essereto con ila motore. Tanti i messaggi d'addio.

Precipita col deltaplano e si schianta sui cavi dell’alta tensione: ritrovato morto il pilota - Il pilota è stato ritrovato senza vita nelle campagne pontine, nei pressi del fiume Ufente, fra Sezze e Pontinia. Per lui non c'è stato niente da fare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tragedia nei cieli del Lazio: col deltaplano colpisce i cavi dell’alta tensione e precipita. Niente da fare per il pilota del mezzo. L’incidente questa mattina tra Sezze e Pontinia - Una tragedia quella accaduta tra Sezze e Pontinia questa mattina, quando un uomo ha perso la vita durante un volo con il suo deltaplano a motore. L’incidente è avvenuto in una zona impervia e difficile da raggiungere, vicino alle sponde del fiume Ufente, in località Gricilli. La dinamica dell’incidente La vittima, un uomo di Artena, era in volo con il suo deltaplano, ma poco dopo il decollo ha segnalato alcuni problemi tecnici. 🔗dayitalianews.com

Precipita un deltaplano a Pont Canavese: ferito il pilota - Un deltaplano è precipitato nella tarda mattina di venerdì 25 aprile a Pont Canavese. Il pilota è stato elitrasportato all'ospedale Cto di Torino. +++Notizia in aggiornamento+++ 🔗torinotoday.it

Precipita col deltaplano e si schianta sui cavi dell’alta tensione: ritrovato morto il pilota - Il pilota è stato ritrovato senza vita nelle campagne pontine, nei pressi del fiume Ufente, fra Sezze e Pontinia ... 🔗fanpage.it

Sezze: pilota deltaplano precipita e muore - Sezze: pilota deltaplano precipita e muore. Il pilota è stato trovato senza vita dai soccorritori. La caduta è avvenuta in un'area difficile ... 🔗linserto.it

Deltaplano precipita nel fiume Ufente, muore pilota 68enne - Un uomo di 68 anni, originario di Artena , ha perso la vita questa mattina dopo che il suo deltaplano a motore è precipitato nelle acque del fiume Ufente , in località Gricilli, tra i comuni di Sezze ... 🔗informazione.it