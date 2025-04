Piazza Affari positiva con Ftse Mib in crescita Banca Generali brilla dopo l' offerta di Mediobanca

positiva Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,95% a 37.699 punti. Sale a 110,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 3,2 punti al 3,6% e quello di 3 punti al 2,5% circa.In luce Banca Generali (+6,7%) dopo l'offerta di scambio di MedioBanca (+1,48%), che mette sul piatto la propria quota in Generali (-1,19%) in cambio del 100% della controllata. Una mossa che si inserisce nell'ambito dell'offerta di scambio di Mops (+2,89%) su Piazzetta Cuccia. Sempre in campo Bancario corre Banco Bpm (+2,12%) nel primo giorno dell'Ops di Unicredit (+1,59%).brillanti Interpump (+3,8%), Azimut (+2,59%), Iveco (+2,07%), Stellantis (+2%), Saipem (+1,95%) dopo la nuova commessa nel Regno Unito per conto di Eni (+0,8%) e Pirelli (+1,67%). Quotidiano.net - Piazza Affari positiva con Ftse Mib in crescita, Banca Generali brilla dopo l'offerta di Mediobanca Leggi su Quotidiano.net Apparenella prima mezz'ora di scambi, con l'indiceMib indello 0,95% a 37.699 punti. Sale a 110,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 3,2 punti al 3,6% e quello di 3 punti al 2,5% circa.In luce(+6,7%)l'di scambio di Medio(+1,48%), che mette sul piatto la propria quota in(-1,19%) in cambio del 100% della controllata. Una mossa che si inserisce nell'ambito dell'di scambio di Mops (+2,89%) su Piazzetta Cuccia. Sempre in camporio corre Banco Bpm (+2,12%) nel primo giorno dell'Ops di Unicredit (+1,59%).nti Interpump (+3,8%), Azimut (+2,59%), Iveco (+2,07%), Stellantis (+2%), Saipem (+1,95%)la nuova commessa nel Regno Unito per conto di Eni (+0,8%) e Pirelli (+1,67%).

Piazza Affari positiva: Ftse Mib cresce, Stm in luce con +6,36% - Si conferma positiva Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,53% a 38.758 punti. In luce Stm (+6,36%), dopo la raccomandazione d'acquisto di Jefferies, con un prezzo obiettivo in crescita del 47% a 34 euro, quasi 10 in più di quanto vale oggi. Seguono Leonardo (+2,8%), Tim (+2,25%), Prysmian (+1,5%), Bper (+1,1%) e A2a (+0,87%). Scivola Recordati (-6,09% s 56,3 euro), che si porta sotto ai 55,7 euro del collocamento del 5% avvenuto nella notte. 🔗quotidiano.net

Piazza Affari positiva: Ftse Mib in crescita, Leonardo e Unipol in forte rialzo - Piazza Affari si conferma positiva al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib sotto ai massimi ma ben posizionato (+1,1%). Confermato il minirimbalzo dopo 4 giorni di turbolenze dovute all'introduzione dei dazi Usa. Stabile a 122 punti il differenziale tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 2,9 punti al 3,83% e quello tedesco in rialzo di 0,7 punti al 2,61%. Prosegue la corsa di Leonardo (+6,71%) e Unipol (+5,48%), seguite da Fineco (+3,93%), Buzzi (+3,8%), Mediolanum (+3,5%), Azimut (+2,88%) e Nexi (+2,46%). 🔗quotidiano.net

Piazza Affari positiva: Ftse Mib cresce dello 0,5%, Iveco in rialzo del 3,19% - Piazza Affari si conferma positiva al passaggio di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,5% a 37.240 punti. In lieve calo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 108,7 punti, con il rendimento annuo italiano che cede 0,6 punti al 3,45%, contro gli 0,3 punti in più di quello tedesco al 2,37%. Prosegue la corsa di Iveco (+3,19%) sull'onda lunga dei conti di venerdì scorso e del possibile scorporo delle attività legate alla difesa. 🔗quotidiano.net

