Piazza Affari in rialzo | Ftse Mib cresce dello 095% Banca Generali brilla

Piazza Affari nella prima mezz'ora di scambi, con l'indice Ftse Mib in crescita dello 0,95% a 37.699 punti. Sale a 110,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 3,2 punti al 3,6% e quello di 3 punti al 2,5% circa.In luce Banca Generali (+6,7%) dopo l'offerta di scambio di MedioBanca (+1,48%), che mette sul piatto la propria quota in Generali (-1,19%) in cambio del 100% della controllata. Una mossa che si inserisce nell'ambito dell'offerta di scambio di Mops (+2,89%) su Piazzetta Cuccia. Sempre in campo Bancario corre Banco Bpm (+2,12%) nel primo giorno dell'Ops di Unicredit (+1,59%).brillanti Interpump (+3,8%), Azimut (+2,59%), Iveco (+2,07%), Stellantis (+2%), Saipem (+1,95%) dopo la nuova commessa nel Regno Unito per conto di Eni (+0,8%) e Pirelli (+1,67%). Quotidiano.net - Piazza Affari in rialzo: Ftse Mib cresce dello 0,95%, Banca Generali brilla Leggi su Quotidiano.net Appare positivanella prima mezz'ora di scambi, con l'indiceMib in crescita0,95% a 37.699 punti. Sale a 110,8 punti lo spread tra Btp e Bund tedeschi, con il rendimento annuo italiano indi 3,2 punti al 3,6% e quello di 3 punti al 2,5% circa.In luce(+6,7%) dopo l'offerta di scambio di Medio(+1,48%), che mette sul piatto la propria quota in(-1,19%) in cambio del 100% della controllata. Una mossa che si inserisce nell'ambito dell'offerta di scambio di Mops (+2,89%) su Piazzetta Cuccia. Sempre in camporio corre Banco Bpm (+2,12%) nel primo giorno dell'Ops di Unicredit (+1,59%).nti Interpump (+3,8%), Azimut (+2,59%), Iveco (+2,07%), Stellantis (+2%), Saipem (+1,95%) dopo la nuova commessa nel Regno Unito per conto di Eni (+0,8%) e Pirelli (+1,67%).

Piazza Affari in lieve rialzo: Ftse Mib a +0,1%, brillano Stm e Saipem