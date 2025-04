Pet Economy mercato italiano oltre €3 mld nel pet food e €7 mld complessivi con 65 mln di animali; Zoomark 2025 vetrina del pet care

Zoomark 2025 si prepara ad ospitare oltre 1.300 espositori da 58 Paesi, con un'area espositiva in espansione e nuovi temi come pet beauty e wellness. Il settore continua a crescere nonostante le sfide economiche, con un focus crescente su sostenibilità, benessere animale e innovazione.

Pet economy in Italia, un mercato da 6,8 miliardi che non conosce crisi - La pet economy italiana è un settore in piena espansione, con un giro d’affari ormai misurabile in oltre 6 miliardi di euro. Sempre più italiani considerano gli animali domestici parte della famiglia a tutti gli effetti, dedicando tempo e risorse al loro benessere. Questo fenomeno, che resiste anche a inflazione e crisi, sta trasformando il mercato: accanto ai tradizionali alimenti e cure veterinarie, fiorisce un mondo di servizi wellness per animali, dalle spa alle diete su misura. 🔗quifinanza.it

