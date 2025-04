Peste suina africana a breve via le restrizioni nel Piacentino e Parmense

Peste suina africana in Emilia-Romagna che stanno dando risultati, tanto che nell’ultimo anno il virus è stato contenuto e non si registra alcuna espansione, motivo per cui a breve si prevede la riduzione dei vincoli in alcune aree del Parmense. La. Ilpiacenza.it - Peste suina africana, a breve via le restrizioni nel Piacentino e Parmense Leggi su Ilpiacenza.it Continuano le azioni di prevenzione contro lain Emilia-Romagna che stanno dando risultati, tanto che nell’ultimo anno il virus è stato contenuto e non si registra alcuna espansione, motivo per cui asi prevede la riduzione dei vincoli in alcune aree del. La.

Altre fonti ne stanno dando notizia

In arrivo i pagamenti per i danni indiretti da Peste Suina Africana - Confagricoltura Piacenza rende noto che è stata emanata il 25 febbraio l’attesa circolare Agea indicante le modalità di attuazione del decreto Masaf (N. 77412 del 19 febbraio 2025) che stanzia 10 milioni di euro di intervento a sostegno delle aziende suinicole che hanno subito danni indiretti a... 🔗ilpiacenza.it

Peste suina africana: Cosimo Paladini dell’Ausl di Parma nominato sub commissario nazionale - Cosimo Paladini, direttore del servizio veterinario di Sanità animale del dipartimento di Sanità pubblica dell’Azienda Usl di Parma è stato nominato sub-commissario nazionale alla peste suina africana (PSA). L’incarico è stato conferito con decreto sottoscritto dal ministro della Salute Orazio... 🔗parmatoday.it

Peste suina africana, primo caso a Rapallo - Nell'ultimo aggiornamento relativo al periodo dal 24 marzo al 6 aprile 2025 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha accertato 43 nuove positività tra i cinghiali alla peste suina africana, trenta in Piemonte e 13 in Liguria. Il totale dei positivi sui... 🔗genovatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Peste suina africana: via i vincoli nelle aree del Parmense; Peste suina africana, presto tolti altri vincoli nelle province di Parma e Piacenza; Peste Suina, il Servizio Veterinario dell’Ausl: “Monitoraggio continuo”; Peste suina: cos'è e come prevenirne la diffusione. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Peste suina. L’alternativa agli allevamenti industriali esiste - Il virus della peste suina africana si diffonde tra i cinghiali, ma può anche entrare negli allevamenti (non colpisce l’uomo): fino a oggi, in Italia sono stati abbattuti 130mila maiali in seguito a f ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Peste suina africana in arrivo: arriva l’allarme di Coldiretti - La peste suina africana avanza verso il Veneto: Coldiretti avverte, “Focolaio a 80 km da Verona”. A rischio la filiera suinicola italiana. 🔗msn.com

Nuovo caso di peste suina a Molare nell'alessandrino - Un nuovo caso anche in Liguria. Dall'inizio dell'emergenza 775 i casi in Piemonte, mentre la Liguria è arrivata a 1.072 con l'ultima positività accertata a Recco ... 🔗rainews.it