Pescara e Montesilvano si connettono con la nuova linea verde | un passo verso la sostenibilità

Pescara - Il sindaco Carlo Masci definisce l'attivazione della linea "La verde" tra Pescara e Montesilvano come un'importante conquista per la mobilità sostenibile e la qualità dell'aria. Il 28 aprile 2025 segna una data storica per la mobilità urbana abruzzese: è stata attivata la nuova linea di trasporto pubblico "La verde", che collega Pescara e Montesilvano attraverso l'uso di bus elettrici. Questo progetto, gestito dalla TUA S.p.A., rappresenta un passo significativo verso una mobilità più sostenibile e una riduzione dell'inquinamento atmosferico. La prima corsa è partita alle 6:25 da Piazza della Repubblica a Pescara, raggiungendo il terminal del Pala Dean Martin a Montesilvano in 19 minuti. Il percorso segue l'ex tracciato ferroviario, noto come Strada Parco, un'area riqualificata che ora ospita il nuovo servizio. Abruzzo24ore.tv - Pescara e Montesilvano si connettono con la nuova linea verde: un passo verso la sostenibilità Leggi su Abruzzo24ore.tv - Il sindaco Carlo Masci definisce l'attivazione della"La" tracome un'importante conquista per la mobilità sostenibile e la qualità dell'aria. Il 28 aprile 2025 segna una data storica per la mobilità urbana abruzzese: è stata attivata ladi trasporto pubblico "La", che collegaattral'uso di bus elettrici. Questo progetto, gestito dalla TUA S.p.A., rappresenta unsignificativouna mobilità più sostenibile e una riduzione dell'inquinamento atmosferico. La prima corsa è partita alle 6:25 da Piazza della Repubblica a, raggiungendo il terminal del Pala Dean Martin ain 19 minuti. Il percorso segue l'ex tracciato ferroviario, noto come Strada Parco, un'area riqualificata che ora ospita il nuovo servizio.

Cosa riportano altre fonti

Di Giovanni (Fp Cgil): "Bene la riconferma di Formula Ambiente a Montesilvano, ora si pendi alla Nuova Pescara" - Bene la scelta di continuare a puntare du Formula Ambiente per la gestione del servizio rifiuti fatta dal Comune di Montesilvano, ma ora è il momento di guardare anche alla Nuova Pescara. A invitare alla riflessione esprimendo soddisfazione per l’affidamento rimasto in capo al consorzio Formula... 🔗ilpescara.it

Di Giovanni (Fp Cgil): "Bene la riconferma di Formula Ambiente a Montesilvano, ora si pensi alla Nuova Pescara" - Bene la scelta di continuare a puntare du Formula Ambiente per la gestione del servizio rifiuti fatta dal Comune di Montesilvano, ma ora è il momento di guardare anche alla Nuova Pescara. A invitare alla riflessione esprimendo soddisfazione per l’affidamento rimasto in capo al consorzio Formula... 🔗ilpescara.it

Montesilvano annuncia nuovo referendum su Nuova Pescara: la politica si divide - Pescara - Dopo le crescenti preoccupazioni dei cittadini, la politica di Montesilvano chiede un nuovo referendum per esprimersi sulla fusione con Pescara e Spoltore. La politica di Montesilvano si prepara a lanciare un nuovo referendum riguardo alla fusione con Pescara e Spoltore per la creazione della futura Nuova Pescara, prevista per il 2027. Questo passo arriva dopo che un ampio gruppo di esponenti politici ha firmato un documento che annuncia l’intenzione di promuovere una nuova consultazione popolare. 🔗abruzzo24ore.tv

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pescara e Montesilvano si connettono con la nuova linea verde: un passo verso la sostenibilità. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pescara e Montesilvano si connettono con la nuova linea verde: un passo verso la sostenibilità - Cronaca Pescara - 28/04/2025 15:57 - Il sindaco Carlo Masci definisce l'attivazione della linea "La Verde" tra Pescara e Montesilvano come un'importante conquista per la ... 🔗abruzzo24ore.tv

La Nuova Pescara al 2029? L’emendamento c’è ma chi lo presenta? - Sempre più insistenti le voci su un blitz bipartisan per spostare di due anni la fusione di Pescara con Montesilvano e Spoltore ... 🔗abruzzoindependent.it

Spoltore per la Nuova Pescara: “Basta capricci per un risultato che non va giù, avanti con la fusione” - Torna a volare Spoltore per la Nuova Pescara: con un nome rinnovato, un logo pensato per sostenere la causa, e nuovi volti che caldeggiano l’argomento ed entrano di fatto nel comitato cittadino che so ... 🔗rete5.tv