Pesaro malore fatale mentre nuota in mare | morto Alberto Spinaci A nulla è valso il soccorso sulla spiaggia di viale Trieste Era tra i fautori del tuffo di Capodanno

Pesaro - Era andato a nuotare in mare, il suo mare, ed è stato portato via per sempre da un malore fatale. La vittima è Alberto Spinaci, 59 anni, molto conosciuto in. Corriereadriatico.it - Pesaro, malore fatale mentre nuota in mare: morto Alberto Spinaci. A nulla è valso il soccorso sulla spiaggia di viale Trieste. Era tra i fautori del tuffo di Capodanno Leggi su Corriereadriatico.it - Era andato are in, il suo, ed è stato portato via per sempre da un. La vittima è, 59 anni, molto conosciuto in.

