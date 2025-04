Perugia solidarietà a Margherita Scoccia | serve un segnale forte contro l’odio in rete

Perugia merita di più", verrebbe da dire osservando quanto accaduto in questi giorni. Margherita Scoccia, capogruppo del centrodestra in consiglio comunale, è stata vittima di una serie di attacchi personali e virulenti sui social a seguito di alcuni suoi interventi politici.A colpire positivamente è stato il gesto del sindaco Vittoria Ferdinandi, che ha espresso pubblicamente la propria solidarietà a Scoccia, stigmatizzando le offese ricevute e proponendo un'azione concreta: un impegno comune per portare nelle scuole il valore del rispetto del pensiero altrui. Un'iniziativa che, se portata avanti, sarebbe un esempio concreto di civiltà, oltre ogni appartenenza politica.È questo il volto di Perugia – e dell'Italia – che i cittadini si aspettano: una comunità che ripudia l'odio e promuove il confronto civile.

