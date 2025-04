Perugia caso di meningite meningococcica | 18enne ricoverata

caso di meningite meningococcica a Perugia. La notifica alla Usl Umbria 1 è arrivata sabato 26 aprile. La paziente, una studentessa perugina di 18 anni, è attualmente ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia nel reparto di Rianimazione in condizioni cliniche stabili.

Perugia, accertato caso di Meningite Meningococcica: a rischio chi ha avuto contatto con il paziente - E' stato notificato al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 un caso di Meningite da Neisseria meningitidis (meningococco) di una persona attualmente ricoverata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. La meningite da meningococco è una malattia infettiva che... 🔗perugiatoday.it

Meningite a Perugia: secondo caso collegato alla studentessa ricoverata, appello dell’Usl per chi ha frequentato palestra e chiesa - È stato registrato un secondo caso di meningite batterica collegato alla diciottenne attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia. Si tratta di un suo compagno di classe, la cui situazione clinica è stabile, come riportato nell’ultimo bollettino medico. La conferma della positività è arrivata domenica mattina attraverso esami specifici. La Usl Umbria 1 ha concluso l’indagine epidemiologica per individuare i contatti avuti dalla studentessa nei giorni precedenti l’insorgere dei sintomi, concentrandosi sull’ambiente scolastico. 🔗laprimapagina.it

Meningite meningococcica, un nuovo caso a Vinci - VINCI – Individuato un nuovo caso di meningite meningococcica in Toscana. È stato registrato a Vinci. Il paziente è attualmente ricoverato all’ospedale Umberto I di Roma, dove sta ricevendo le cure necessarie. Le autorità sanitarie (Asl Toscana Centro, Nord Ovest, Regione Toscana e Lazio e Ministero della Salute) sono intervenute tempestivamente per monitorare la situazione, avviando un’indagine epidemiologica e predisponendo le misure di profilassi necessarie. 🔗corrieretoscano.it

Caso di Meningite Meningococcica a Perugia, aggiornamenti - (UNWEB) Perugia, – Nel pomeriggio di sabato 26 aprile è stato notificato al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 un caso di Meningite da Neisseria meningitidis (meningococco) di una ... 🔗umbrianotizieweb.it

Caso di meningite da meningococco a Perugia: aggiornamenti e indicazioni per i contatti a eischio - Nel pomeriggio di sabato 26 aprile, è stato notificato al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della Usl Umbria 1 un caso di meningite da Neisseria ... 🔗laprimapagina.it

Stabile il paziente ricoverato per meningite a Perugia - Sono stabili le condizioni cliniche della persona ricoverata all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia per meningite da meningococco Neisseria meningitidis. (ANSA) ... 🔗msn.com