Perugia Boosta in concerto | al San Francesco al Prato il nuovo album Soloist

nuovo appuntamento in musica all'auditorium San Francesco al Prato di Perugia dove, nell'ambito della stagione Sanfra, venerdì 2 maggio alle 21, si va sulle note di Davide “Boosta” Dileo, sul palco per presentare il suo nuovo album "Soloist", uscito su vinile e digitale per Sony Music.Un. Perugiatoday.it - Perugia, Boosta in concerto: al San Francesco al Prato il nuovo album Soloist Leggi su Perugiatoday.it appuntamento in musica all'auditorium Sanaldidove, nell'ambito della stagione Sanfra, venerdì 2 maggio alle 21, si va sulle note di Davide “” Dileo, sul palco per presentare il suo", uscito su vinile e digitale per Sony Music.Un.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Beethoven protagonista al San Francesco al Prato: Filippo Gamba e l’Orchestra da Camera di Perugia in concerto - La stagione concertistica della Fondazione Perugia Musica Classica e della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli prosegue venerdì 7 marzo, alle 20.30, all’Auditorium San Francesco al Prato, che vedrà protagonisti l’Orchestra da Camera di Perugia diretta da Enrico Bronzi, con la straordinaria... 🔗perugiatoday.it

La scienza accende San Sisto: al via l'ultimo appuntamento di VideoScience dell'Università di Perugia - Ultimo atto per VideoScience, il progetto dell'Università di Perugia che da settimane porta la ricerca fuori dai laboratori. Giovedì 10 aprile, la rassegna si sposta a San Sisto per il ciclo conclusivo di videomapping intitolato Cambiamenti globali. Le proiezioni animeranno le serate fino al 14... 🔗perugiatoday.it

'M'illumino di meno' all'ospedale San Paolo di Bari: concerto a lume di candela per promuovere stili di vita sostenibili - L'ospedale 'San Paolo' di Bari ha ospitato un concerto per l'edizione 2025 di 'M’illumino di Meno - Giornata del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili', promossa da Caterpillar e Rai Radio2. La cappella del presidio ospedaliero ha ospitato un suggestivo concerto a lume di candela... 🔗baritoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Perugia, Boosta in concerto: al San Francesco al Prato il nuovo album Soloist; Davide “Boosta” Dileo in concerto a Perugia; Davide Boosta Dileo in concerto a Perugia; Al Sanfra di Perugia sulle note pop jazz di Simona Molinari. 🔗Cosa riportano altre fonti

SanFra, i viaggi musicali di Roberto Cacciapaglia, Boosta e Cesare Picco: pianoforte protagonista - Per la stagione “SanFra” dell’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia stanno per arrivare ... sarà il turno di Davide “boosta” Dileo. Il co-fondatore e tastierista dei Subsonica presenta in ... 🔗umbria24.it

Davide "Boosta" Dileo in concerto a Perugia - Venerdì 2 maggio ore 21 presenta il suo nuovo album Soloist all' Auditorium S. Francesco al Prato Perugia, 24 apr. 2025 - Venerdì 2 maggio ore 21, Davide... Leggi tutta la notizia ... 🔗virgilio.it

Boosta, parte il “Soloist Tour 2025”: tutti i dettagli del viaggio live - Boosta si prepara a partire per il suo "Soloist Tour": il pianoforte, protagonista della scena, veste tre abiti sonori tutti da scoprire. 🔗spettakolo.it