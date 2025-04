Persone trans nel Regno Unito introdotto il nuovo obbligo di utilizzare i bagni in base al sesso biologico

trans dovranno utilizzare i bagni degli uomini e gli uomini trans quelli delle donne in quanto biologicamente tali Wired.it - Persone trans nel Regno Unito, introdotto il nuovo obbligo di utilizzare i bagni in base al sesso biologico Leggi su Wired.it Secondo le linee guida pubblicate dall'Ehcr, le donnedovrannodegli uomini e gli uominiquelli delle donne in quanto biologicamente tali

Perché la sentenza del Regno Unito è un colpo durissimo ai diritti delle persone trans - La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che le donne trans non possono essere riconosciute come donne per la legge anti-discriminazione Equality Act del 2010, stabilendo che la definizione giuridica di “donna” si debba basare sul sesso biologico. Si tratta di un precedente pericoloso per la comunità transgender, che vede ogni giorno sempre più compromessi i propri diritti. 🔗fanpage.it

Regno Unito, Corte Suprema su trans: JK Rowling esulta - Women Scotland (FWS), un gruppo per i diritti delle donne di cui fa parte anche la scrittrice J.K. Rowling, ha accolto con favore la sentenza. “La nostra posizione è che il sesso, che si sia uomo o donna, è determinato dal concepimento in utero, ancor prima della nascita, dal proprio corpo”, ha detto Aidan O’Neill, avvocato del FWS, “è un’espressione della propria realtà corporea. È uno stato biologico immutabile”. 🔗lapresse.it

Regno Unito, la sentenza della Corte Suprema: le donne trans non sono legalmente donne - I giudici hanno stabilito che i transgender non hanno diritto a condividere le tutele previste per chi sia nato biologicamente di sesso femminile 🔗ilgiornale.it

Nel Regno Unito le persone trans non possono più usare i bagni riservati al loro genere - Lo dicono le nuove linee guida pubbliche che valgono sia per i posti di lavoro che per i locali che forniscono servizi ... 🔗ilpost.it

Regno Unito, gli uomini trans protetti come donne nelle “quote rosa”? Il paradosso della sentenza anti-trans - La Corte Suprema britannica svuota di significato il riconoscimento giuridico delle persone trans. Parigiani: "Tentativi falliti di semplificazione che si rivelano completamente scollati dalla realtà" ... 🔗gay.it

Persone trans, tutto quello che c’è da sapere sulla sentenza del Regno Unito | «È solo il sesso biologico a definire una donna» - La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che le donne trans sono escluse dalle tutele per le donne e che le leggi antidiscriminatorie britanniche a favore delle donne si riferiscono solo alle ... 🔗msn.com