Perde il controllo dell’auto sulla superstrada | un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato questa notte, intorno alle 2,30, sulla superstrada in direzione Civitavecchia, poco dopo lo svincolo di Bagnaia. Un'auto, una Opel, è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento. Alla guida c'era un uomo che è rimasto gravemente ferito.

