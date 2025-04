Percorso natura Secchia Ok alla convenzione per la vigilanza in caso allerta meteo

convenzione che affida all’Ente Parchi Emilia Centrale la manutenzione ordinaria e la vigilanza del Percorso natura Secchia. La convenzione, approntata dalla Provincia di Modena, ha durata annuale e coinvolge, oltre alla Provincia, i Comuni di Modena, Sassuolo e Soliera e l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Centrale. L’Amministrazione comunale modenese comparteciperà ai costi di manutenzione ordinaria per 14.896 euro.Approvato all’unanimità, il documento prosegue così la collaborazione ormai pluriennale tra gli enti interessati dal Percorso natura Secchia, un tracciato ciclo-pedonale di circa 70 chilometri che dalla rupe del ’Pescale’, nel Comune di Prignano sulla Secchia, arriva al confine con il Comune di Concordia, passando per la località Ponte Alto a Modena. Ilrestodelcarlino.it - Percorso natura Secchia. Ok alla convenzione per la vigilanza in caso allerta meteo Leggi su Ilrestodelcarlino.it Il Consiglio comunale di Modena ha dato il via libera allo schema diche affida all’Ente Parchi Emilia Centrale la manutenzione ordinaria e ladel. La, approntata dProvincia di Modena, ha durata annuale e coinvolge, oltreProvincia, i Comuni di Modena, Sassuolo e Soliera e l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Centrale. L’Amministrazione comunale modenese comparteciperà ai costi di manutenzione ordinaria per 14.896 euro.Approvato all’unanimità, il documento prosegue così la collaborazione ormai pluriennale tra gli enti interessati dal, un tracciato ciclo-pedonale di circa 70 chilometri che drupe del ’Pescale’, nel Comune di Prignano sulla, arriva al confine con il Comune di Concordia, passando per la località Ponte Alto a Modena.

