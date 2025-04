Perché un forte asse italo-francese aiuterebbe Kyiv La versione di Darnis

francese Emmanuel Macron. Proprio sul ruolo di quest’ultimo, si sono affollate congetture e analisi. “La presenza di Macron è il frutto dell’accelerazione impressa dalla scomparsa del pontefice ad alcuni processi. Ora è il momento di rilanciare l’asse italo-francese, anche per dare ulteriore forza all’ipotesi di una pace giusta in Ucraina”. Formiche.net - Perché un forte asse italo-francese aiuterebbe Kyiv. La versione di Darnis Leggi su Formiche.net Lasciamo perdere per un attimo le suggestioni e concentriamoci sui fatti. Il funerale di papa Bergoglio è stato uno straordinario momento di alta diplomazia, fuori dai protocolli, ma con la potenza evocativa del contesto. Il tutto condito da una genuina – all’apparenza – estemporaneità racchiusa nel colloquio fra il presidente ucraino Zelensky e l’inquilino della Casa Bianca, Donald Trump. Parallelamente, il capannello a cui hanno partecipato il britannico Starmer e il presidenteEmmanuel Macron. Proprio sul ruolo di quest’ultimo, si sono affollate congetture e analisi. “La presenza di Macron è il frutto dell’accelerazione impressa dalla scomparsa del pontefice ad alcuni processi. Ora è il momento di rilanciare l’, anche per dare ulteriore forza all’ipotesi di una pace giusta in Ucraina”.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Nuovi F-35 per Israele, l’asse militare con gli Usa sempre più forte - Israele è pronta a ricevere otto nuovi caccia F-35 Lighting II prodotti dal colosso statunitense Lockheed Martin per rafforzare le sue forze aeree in un contesto critico per la stabilità e la sicurezza del Medio Oriente. Washington consegnerà nuove unità della variante del velivolo destinata specificatamente allo Stato Ebraico, l’F-35I “Adir”, ritenuta una delle più […] Continua a leggere The post Nuovi F-35 per Israele, l’asse militare con gli Usa sempre più forte appeared first on InsideOver. 🔗it.insideover.com

L’asse SoftBank-OpenAI è sempre più forte: ChatGpt vale più di 300 miliardi di dollari - L’asse tra Masayoshi Son e Sam Altman è sempre più forte e spinge OpenAI, la “madre” di ChatGpt, a una valutazione di 300 miliardi di dollari. Son, fondatore del fondo giapponese SoftBank, ha spinto, fin dal varo del progetto Stargate da parte dell’amministrazione Usa di Donald Trump, per sostenere la fondazione che governa OpenAI, finora formalmente non del tutto convertita in una società per azioni con accesso alla Borsa, per favorire, in asse col campione del cloud Oracle, il piano che mira a sdoganare 500 miliardi di dollari di investimenti in potenza di calcolo. 🔗it.insideover.com

Terremoto, forte scossa di magnitudo 6.9: dove e quando è successo - Notizia in aggiornamento – Un terremoto intenso di magnitudo 6.9 ha scosso la costa della Nuova Britannia, situata nella Papua Nuova Guinea. L’evento sismico, registrato ieri a pochi km al largo, ha portato all’attivazione immediata delle procedure di emergenza da parte delle autorità locali e internazionali, a causa del potenziale rischio per la popolazione e le infrastrutture. Come per ogni scossa con epicentro sotto al mare, infatti, il pericolo è lo svilupparsi di un’onda anomala. 🔗tvzap.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Perché un forte asse italo-francese aiuterebbe Kyiv. La versione di Darnis - Lasciamo perdere per un attimo le suggestioni e concentriamoci sui fatti. Il funerale di papa Bergoglio è stato uno straordinario momento di alta diplomazia, fuori dai protocolli, ma con la potenza ev ... 🔗formiche.net