Perché The Couple non ha funzionato

Vanityfair.it - Perché The Couple non ha funzionato Leggi su Vanityfair.it Dopo una partenza faticosa, il nuovo reality di Canale 5 non sembra essere riuscito a convincere fino in fondo il pubblico. Ma qual è il vero motivo?

Se ne parla anche su altri siti

The Couple con Ilary Blasi ha già una data di debutto? Ecco i primi concorrenti, tutti ex del Grande Fratello - Spuntano i primi nomi dei concorrenti del nuovo game show di Canale 5: ecco chi sono e quando li vedremo in onda. The Couple, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi, partirà ad aprile. Ad anticipare la date del debutto ed alcune novità è Tv Blog, secondo cui il programma esordirà lunedì 7 aprile, una settimana dopo la conclusione del Grande Fratello. Grande Fratello con cui avrà molti punti in comune, a partire dai primi nomi trapelati: ancora secondo Tv Blog infatti, si tratterà di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet. 🔗movieplayer.it

“Le ha riso in faccia”. The Couple, Ilary la fa entrare in studio e non si trattiene. Poi la scoperta, chi è davvero - Il nuovo reality show The Couple, condotto da Ilary Blasi ha esordito su Canale 5 dopo la fine dell’edizione del Grande Fratello vinta da Jessica Morlacchi. Le coppie di concorrenti sono state messe alla prova in un gioco che richiedeva loro di far indovinare un oggetto al partner, ma senza usare parole che ne contenessero le radici. Il gioco di abilità, in cui i concorrenti dovevano descrivere un oggetto senza fare riferimento alla sua parola principale (ad esempio, se l’oggetto era una caffettiera, non si doveva dire “caffè”), ha messo alla prova non solo la creatività e l’astuzia dei ... 🔗caffeinamagazine.it

The Couple, prima puntata: chi ha vinto, nominati e pagelle - Prima puntata di ‘The Couple – Una vittoria per due’ e già possiamo tranquillamente esclamare: “Bentornata Ilary”. Questo reality game è il suo ambiente naturale. Una Ilary Blasi un po’ emozionata in questo avvio di programma di lunedì 7 aprile e questo le ha fatto molto bene, visto che per tutta la puntata si è mantenuta lontana dal trash a cui ci a veva abituato durante la sua ultima conduzione dell’Isola dei Famosi. 🔗quotidiano.net

Cosa riportano altre fonti

Perché The Couple non ha funzionato; The Couple cancellato? Scoppia il gossip (e Mediaset batte un colpo); The Couple, scontro tra Giorgia Villa e Laura Maddaloni: «Devi stare zitta! Ci hanno detto di non dire nulla».; Perché la diretta di The Couple su Mediaset Extra è stata interrotta e quando tornerà in onda. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

The Couple, Pierangelo Greco: «Jasmine Carrisi? L’ho lasciata io perché ero troppo geloso. Quano sono tornato mi ha dato il 2 di picche» - Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco sono una delle coppie a rischio eliminazione in The Couple. In nomination insieme a loro ci sono le "bionde atomiche", come si definiscono loro, ... 🔗leggo.it

The Couple non è andato in onda lunedì 22 e non recupera in settimana: la data della terza puntata - The Couple di Ilary Blasi non è andato in onda lunedì 22 aprile per rispetto della morte di Papa Francesco e non recupererà in settimana: Fanpage ... 🔗fanpage.it

Antonino Spinalbese censurato nella notte: la frase sulla finale di The Couple VIDEO - Non è un momento facile per The Couple: mentre gli ascolti faticano a decollare e Mediaset valuta il da farsi con il programma di Ilary Blasi, arriva anche un piccolo caso che ... 🔗msn.com