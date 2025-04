Perché non si gioca al Masters 1000 di Madrid? Incontri sospesi | gli aggiornamenti

Madrid e ai treni in gran parte della Penisola iberica, dove il traffico ferroviario è bloccato, come ha informato l’operatore ferroviario Renfe. Leggi su Sportface.it Ore di panico in Spagna e non solo, a causa di un blackout che ha colpito la rete elettrica nella tarda mattinata. La penisola iberica è stata infatti colpita da un maxi blackout elettrico che ha interessato diverse regioni del Paese, lasciando senza corrente aeroporti, reti di comunicazione e i trasporti. “Attivati piani di ripristino dell’approvvigionamento elettrico in collaborazione con le aziende del settore dopo il blackout totale che ha colpito il sistema peninsulare”, spiega la società elettrica nazionale, Red Eléctrica. “Si stanno analizzando le cause – dice – e si stanno dedicando tutte le risorse per risolvere il problema”.DISAGI IN TUTTA LA SPAGNAIl massiccio blackout che ha colpito quasi tutta la Spagna e anche regioni del Sud della Francia e del Portogallo, ha creato problemi anche agli aeroporti die ai treni in gran parte della Penisola iberica, dove il traffico ferroviario è bloccato, come ha informato l’operatore ferroviario Renfe.

