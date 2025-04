Perché nelle scuole di Milano troppi insegnanti di sostegno rischiano il posto

scuole d’infanzia di Milano. Sono voci sempre più insistenti, che riguardano gli educatori e le educatrici di sostegno e il loro futuro.C’è infatti un rischio concreto, che è quello di vedere diminuito il numero di. Milanotoday.it - Perché nelle scuole di Milano troppi insegnanti di sostegno rischiano il posto Leggi su Milanotoday.it La notizia sta ormai circolando da alcuni mesi, soprattutto tra i nidi e led’infanzia di. Sono voci sempre più insistenti, che riguardano gli educatori e le educatrici die il loro futuro.C’è infatti un rischio concreto, che è quello di vedere diminuito il numero di.

Su questo argomento da altre fonti

Quando chiudono le scuole a Milano e in Lombardia a Pasqua 2025, il calendario dei giorni di vacanza - Quest’anno si celebrerà la Pasqua il 20 aprile: le scuole di Milano e di tutta la Lombardia rimarranno chiuse per le vacanze a partire dal 17 aprile fino al 22 aprile compreso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

“7 giorni di inchiostro”, le insegnanti e le scuole del Narnese diventano una docufiction - Il 22 marzo sarà presentata presso il Teatro Manini di Narni, alle 17, la docufiction “7 giorni di inchiostro” scritta da Carla Arconte e Silvia Imperi, regia e montaggio Pietro Ciavattini, ispirata al testo: Le insegnanti e le scuole rurali del Narnese (1911-1958). Materiali per una storia... 🔗ternitoday.it

La storia del 15enne escluso da 31 scuole a Milano: interviene anche il ministro Valditara - A Milano la famiglia di un ragazzo di 15 anni con una forma grave di autismo si è rivolta a 31 scuole per trovare un istituito superiore a cui iscriverlo per il prossimo anno scolastico, ma nessuna di queste lo ha accettato. Su questo caso il ministro dell'Istruzione Valditara ha annunciato "verifiche approfondite".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Perché nelle scuole di Milano troppi insegnanti di sostegno rischiano il posto; Mancano gli insegnanti, proteste a scuola; Un insegnante su 3 pensa di lasciare il lavoro: l'allarme; Galimberti: Troppi docenti si limitano alla conoscenza della materia, senza essere empatici. Non basta sapere la Divina Commedia, bisogna saperla insegnare, affascinare gli studenti. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Milano: nuova iniziativa scolastica per premiare l’operato degli insegnanti - La scuola secondaria paritaria Freud di Milano si appresta a lanciare un progetto innovativo ... il riconoscimento del merito svolge un ruolo motivante per gli insegnanti, evidenziando l’importanza ... 🔗gaeta.it

Milano, il liceo Vittorini occupato dagli studenti: “La scuola è anche nostra, ascoltateci” - Tra le richieste una maggiore attenzione ai temi che riguardano la salute mentale e un diverso peso per le valutazioni scolastiche ... 🔗msn.com

Il floorball nelle scuole di Milano: progetti e iniziative in crescita - Grazie a questa collaborazione, le scuole di Milano possono usufruire di corsi di aggiornamento per il corpo docente, che permette agli insegnanti di acquisire le competenze necessarie per introdurre ... 🔗milanosportiva.com