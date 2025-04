Perché lo spareggio Scudetto Inter-Napoli non si giocherebbe a Milano anche se lo dice il regolamento

Intervenuto in merito alla possibilità di uno spareggio tra Inter e Napoli per decidere il discorso Scudetto. Leggi su Fanpage.it Il presidente della Serie A Simonelli èvenuto in merito alla possibilità di unotraper decidere il discorso

La stagione di intrighi e veleni che portò allo spareggio scudetto che l’Inter perse contro il Bologna (Athletic) - Napoli e Inter sono a pari punti, il che significa che se la situazione dovesse restare tale, si affronterebbero in uno spareggio per la vittoria dello scudetto. In Serie A è accaduto solo una volta, nel 1964, quando ad affrontarsi furono i nerazzurri contro il Bologna. L’Inter può ritrovarsi di nuovo in uno spareggio scudetto, come nel 1964 contro il Bologna Athletic racconta la stagione turbolenta di quel Bologna che alla fine riuscì a trionfare: Solo una volta lo scudetto si è assegnato con lo spareggio. 🔗ilnapolista.it

Serie A e lotta scudetto: in caso di spareggio sarà sempre Inter-Napoli! Ecco perché - La corsa scudetto entra sempre più nel vivo e, con il campionato che si avvicina alla fase decisiva, iniziano a prendere piede le ipotesi su un possibile arrivo a pari punti tra le squadre in lotta per il titolo. REGOLA SPAREGGIO – Dopo la vittoria dell’Inter sull’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi si è portata a +3 sul Napoli, ma Antonio Conte spera ancora di riuscire almeno nell’aggancio. In caso di arrivo in parità, lo scudetto si assegnerebbe attraverso uno spareggio secco. 🔗inter-news.it

L’inverosimile tabella dei tifosi della Juve per la rimonta Scudetto: si decide tutto allo spareggio - Alcuni tifosi della Juventus sognano la rimonta Scudetto e sui social, poche ore dopo il derby d’Italia vinto contro l’Inter, è iniziata a girare una tabella con il cammino dei bianconeri fino all’ultima giornata. Lo scenario? Primo posto col Napoli e si decide il titolo allo spareggio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Perché lo spareggio Scudetto Inter-Napoli non si giocherebbe a Milano anche se lo dice il regolamento - Il presidente della Serie A Simonelli è intervenuto in merito alla possibilità di uno spareggio tra Inter e Napoli per decidere il discorso Scudetto ... 🔗fanpage.it

Napoli-Inter, ipotesi spareggio Scudetto. Simonelli: "Quando giocare? Se l'Inter va in finale di Champions..." - È assolutamente in piedi l'idea dello spareggio Scudetto tra Inter e Napoli, ed è uno dei temi toccati da Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, nella conferenza stampa post-assemblea: " ... 🔗msn.com

Lotta scudetto Inter-Napoli: il calendario, le ultime 4 partite giornata per giornata - A quattro giornate dalla fine il Napoli ha compiuto l’allungo sull’Inter. La squadra di Antonio Conte ha battuto 2-0 il Torino, grazie alla doppietta dello scozzese McTominay, mentre i nerazzurri hann ... 🔗informazione.it