Perché le Congregazioni dei cardinali possono essere più importanti del Conclave

Congregazioni generali sono riunioni dei cardinali che precedono la chiusura degli elettori nella Sistina. Le elezioni dei papi iniziano qui

