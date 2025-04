Perché l’audio del VAR su Bisseck e Ndicka non è stato mostrato su DAZN | la verità dopo Inter-Roma

Inter-Roma ha mostrato Perché c'era rigore per i nerazzurri e l'arbitro ha sbagliato. "Abbiamo chiesto ulteriori immagini per farlo vedere all'Interno di Open Var, ma non ci sono state fornite". Leggi su Fanpage.it L'episodio da moviola avvenuto durantehac'era rigore per i nerazzurri e l'arbitro ha sbagliato. "Abbiamo chiesto ulteriori immagini per farlo vedere all'no di Open Var, ma non ci sono state fornite".

