Perché la Serie A pensava che il rinvio di Atalanta-Lecce per lutto avrebbe falsato il campionato

Serie A, Ezio Simonelli, ha spiegato le ragioni che hanno portato il calcio italiano a non rinviare ad altra data Atalanta-Lecce dopo la morte del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita: "Spostarla addirittura a fine maggio, avrebbe potuto significare falsare il campionato”. Leggi su Fanpage.it Il presidente della LegaA, Ezio Simonelli, ha spiegato le ragioni che hanno portato il calcio italiano a non rinviare ad altra datadopo la morte del fisioterapista dei salentini Graziano Fiorita: "Spostarla addirittura a fine maggio,potuto significare falsare il”.

Serie A, una gara di campionato a rischio rinvio per il maltempo e potenziali allagamenti: le ultime - A causa del maltempo il match di Serie A in programma domenica tra Bologna e Lazio è a rischio rinvio a causa di eventuali allagamenti: i dettagli Secondo quanto riportato dal Messaggero nell'edizione odierna, il match in programma domenica pomeriggio alle 15 tra Bologna e Lazio rischia di essere rinviato. Da qualche ora è entrata […]

Serie C, Avellino-Team Altamura a rischio rinvio: funerali di Papa Francesco il 26 aprile - L'ultima giornata del Girone C di Serie C potrebbe non disputarsi come da calendario. A finire sotto i riflettori è, in particolare, la sfida tra Avellino e Team Altamura, in programma allo stadio Partenio sabato 26 aprile. Una data che, alla luce degli eventi, potrebbe non essere più idonea...

