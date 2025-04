Per Rebecca Feruglio c’è soltanto Talmassons | la 19enne friulana sarà ancora una Pink Panther

Talmassons ripartirà anche da una giovane atleta di cui la società friulana non può non andare fiera. Si tratta di Rebecca Feruglio, schiacciatrice classe 2006 che ha appena assaporato la Serie A1 con questa maglia dopo averla indossata. Udinetoday.it - Per Rebecca Feruglio c’è soltanto Talmassons: la 19enne friulana sarà ancora una Pink Panther Leggi su Udinetoday.it C’è la conferma, per la stagione 2025-2026 la CDAripartirà anche da una giovane atleta di cui la societànon può non andare fiera. Si tratta di, schiacciatrice classe 2006 che ha appena assaporato la Serie A1 con questa maglia dopo averla indossata.

Rebecca Feruglio, un unico grande amore chiamato Volley Talmassons - “Sono molto contenta di aver avuto la possibilità di entrare. Ho cercato di dare il massimo, non era una gara facile ma abbiamo comunque lottato, sono contenta. La Serie A1 è il campionato più bello del mondo, entrare in questi palazzetti è sempre un’emozione grandissima. Lotteremo per tornare al... 🔗udinetoday.it

Cda Volley Talmassons FVG, Feruglio e Gannar: "Lotteremo per tornare al più presto in A1" - Diverse le rotazioni per coach Leonardo Barbieri che ha schierato in campo, tra le altre, Islam Gannar e Rebecca Feruglio. Le due ragazze sono state intervistate nel post partita, con la ... 🔗msn.com