Per quanto tempo può rimanere un gatto da solo in casa?

gatto può restare da solo 8-10 ore senza problemi, mentre per periodi più lunghi di due giorni servono accorgimenti particolari. I gatti però non sono tutti uguali: la loro capacità di restare da soli dipende da fattori come età, condizioni di salute e carattere. In ogni caso un isolamento eccessivo può causare stress anche negli individui più indipendenti. Leggi su Fanpage.it Unpuò restare da8-10 ore senza problemi, mentre per periodi più lunghi di due giorni servono accorgimenti particolari. I gatti però non sono tutti uguali: la loro capacità di restare da soli dipende da fattori come età, condizioni di salute e carattere. In ogni caso un isolamento eccessivo può causare stress anche negli individui più indipendenti.

