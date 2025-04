Per la rassegna Concerti di Primavera un omaggio alla polifonia con il coro Musica Enchiriadis

rassegna in corso in Sala Sangiorgi "Concerti di Primavera" con un evento speciale dedicato all'arte della polifonia. Il quinto appuntamento, dal titolo "Voci intrecciate: la polifonia nei secoli", vede protagonista il coro Musica Enchiriadis, che conduce il. Forlitoday.it - Per la rassegna "Concerti di Primavera" un omaggio alla polifonia con il coro Musica Enchiriadis Leggi su Forlitoday.it Mercoledì 30 aprile prosegue lain corso in Sala Sangiorgi "di" con un evento speciale dedicato all'arte della. Il quinto appuntamento, dal titolo "Voci intrecciate: lanei secoli", vede protagonista il, che conduce il.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Al via la rassegna “Scarlatti 300”, edizione 2025 dei “Concerti per Federico” - Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 13 marzo ore 19, con ingresso libero nella splendida cornice barocca della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), si terrà “Armonia e Invenzione” – musiche di A. Scarlatti, G. Torelli, E. Grieg e B. Britten – concerto inaugurale di “Scarlatti 300”, edizione 2025 dei “Concerti per Federico”, rassegna realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli, nell’ambito delle iniziative del progetto F2 Cultura. 🔗anteprima24.it

San Pietro a Majella, la rassegna “I concerti del Conservatorio” al via alla presenza del Ministro Bernini - Venerdì 14 marzo prenderà il via l’edizione 2025 della rassegna “I concerti del Conservatorio”, la tradizionale stagione musicale del San Pietro a Majella che anche quest’anno animerà la Sala Scarlatti proponendo un calendario di oltre 20 spettacoli, tutti ad ingresso gratuito. Introdotto dai... 🔗napolitoday.it

La rassegna PrimaVera Contemporanea ai Cantieri della Zisa: The Elephant in concerto, il trio presenta "In the room" - C’è un’aria nuova a Palermo, una rinascita concreta fatta di note che si intersecano, si scontrano, si rinnovano e soprattutto, arrivano ovunque, stringono rapporti. PrimaVera contemporanea è nata proprio dalla voglia di innamorarsi ogni volta di nuovi linguaggi, sperimentare e lottare: una nuova... 🔗palermotoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Per la rassegna Concerti di primavera un omaggio alla polifonia con il coro Musica Enchiriadis; ll Trio Sheliak. Ultimo concerto di primavera; I Concerti di Primavera dell’Associazione “Anton Stadler”; Weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 17 al 21 aprile 2025, il weeekend di Pasqua. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cresce l’attesa per la rassegna “I Concerti di Primavera” firmata dall’Associazione Anton Stadler - Dal 4 maggio all'8 giugno la magia della grande musica dal vivo ritorna al Teatro Electra di Iglesias con quattro imperdibili concerti ... 🔗sardegnareporter.it

Dal 4 maggio all’8 giugno la magia della grande musica dal vivo ritorna al Teatro Electra di Iglesias con quattro imperdibili concerti - IGLESIAS - Dopo il grande successo della scorsa stagione ritornano I Concerti di Primavera, rassegna cameristica realizzata nell’ambito del cartellone ... 🔗lopinionista.it

ll Trio Sheliak. Ultimo concerto di primavera - Il Trio Sheliak oggi al Teatro del Convitto:. Emanuele Brilli al violino, Sergio Costa al pianoforte. e Matilde Michelozzi al violoncello Foto di Alessandro Baglioni ... 🔗msn.com