Per la prima volta Pc Expo arriva al pareggio di bilancio senza Geofluid

Expo, svoltasi questa mattina al quartiere fieristico di Le Mose, ha approvato all’unanimità il bilancio 2024. I dati del conto economico – illustrati in assemblea del presidente Giuseppe Cavalli, presente al tavolo dei relatori con la vicepresidente Elisabetta. Ilpiacenza.it - Per la prima volta Pc Expo arriva al pareggio di bilancio senza Geofluid Leggi su Ilpiacenza.it L’assemblea dei soci di Piacenza, ssi questa mattina al quartiere fieristico di Le Mose, ha approvato all’unanimità il2024. I dati del conto economico – illustrati in assemblea del presidente Giuseppe Cavalli, presente al tavolo dei relatori con la vicepresidente Elisabetta.

Ne parlano su altre fonti

Fiere, E. Grimaldi (Alis): “A Let Expo per la prima volta intero padiglione dedicato al sociale” - (Adnkronos) – "Abbiamo voluto e portato all’interno di una manifestazione fieristica un progetto di natura sociale, per la prima volta in assoluto, in quanto non era mai accaduto che si dedicasse un intero padiglione alla fiera del sociale. Lo abbiamo fatto per la prima volta in occasione del primo evento di LetExpo, e ora siamo […] L'articolo Fiere, E. Grimaldi (Alis): “A Let Expo per la prima volta intero padiglione dedicato al sociale” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Fiere, E. Grimaldi (Alis): “A Let Expo per la prima volta intero padiglione dedicato al sociale” - (Adnkronos) – "Abbiamo voluto e portato all’interno di una manifestazione fieristica un progetto di natura sociale, per la prima volta in assoluto, in quanto non era mai accaduto che si dedicasse un intero padiglione alla fiera del sociale. Lo abbiamo fatto per la prima volta in occasione del primo evento di LetExpo, e ora siamo […] 🔗periodicodaily.com

Cucine da Incubo per la prima volta all’estero - Sono tante le Cucine da Incubo da salvare. Per questo, per l’undicesima edizione in onda da domenica 6 aprile, Antonino Cannavacciuolo ha deciso di spingersi fino all’estero. Una vera e propria novità per il programma di Sky Uno, pronto ad intrattenere i telespettatori per sette settimane. La prima puntata avrà infatti come location Rottendorf, piccola cittadina situata tra Francoforte e Norimberga, nel centro della Germania. 🔗davidemaggio.it

Cosa riportano altre fonti

Per la prima volta Pc Expo arriva al pareggio di bilancio senza Geofluid; Torna Armi&Bagagli, a Piacenza Expo attesi visitatori da tutta Europa; A Piacenza i Campionati italiani assoluti di scherma Premiato il lavoro di squadra; MLB The Show 25 – Recensione. 🔗Ne parlano su altre fonti

Fiere, E. Grimaldi (Alis): “A Let Expo per la prima volta intero padiglione dedicato al sociale” - Fiere, E. Grimaldi (Alis): “A Let Expo per la prima volta intero padiglione dedicato al sociale” Storia di Adnkronos • 2 ora/e 2 ora/e ... 🔗msn.com

Fiere, E. Grimaldi (Alis): “A Let Expo per la prima volta intero padiglione dedicato al sociale” - (Adnkronos) – “Abbiamo voluto e portato all’interno di una manifestazione fieristica un progetto di natura sociale, per la prima volta in assoluto, in quanto non era mai accaduto che si dedicasse un ... 🔗cremonaoggi.it

Expo Osaka 2025: bambù, fibra di carbonio e carta diventano per la prima volta materiali strutturali - 23/04/2025 - Shigeru Ban progetta la Blue Ocean Dome per l'Expo di Osaka 2025: un'audace risposta architettonica ... l'architetto giapponese realizza per la prima volta un padiglione espositivo ... 🔗archiportale.com