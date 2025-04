Per Gasparri le elezioni non sono un concorso di bellezza Salis | Pena e disagio per chi parla così delle donne

"Le donne della destra si dissocino dalle frasi sessiste del loro schieramento. Basta con l'uso strumentale dell'immagine delle donne". così le donne della coalizione del centrosinistra per Silvia Salis sindaca in una nota dopo le parole di Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato.

Genova, Gasparri su Silvia Salis: «Caruccia, ma le elezioni non sono un concorso di bellezza» - Durante la presentazione dei candidati di Forza Italia al consiglio comunale di Genova, Maurizio Gasparri ha criticato Silvia Salis, candidata del centrosinistra sostenuta da Pd, M5s, Avs e Italia Viva. Secondo il capogruppo azzurro al Senato, le elezioni «non sono un concorso di bellezza» e «la politica non si inventa, è un mestiere serio». Gasparri ha affermato che «la loro candidata è caruccia, ma sa niente di amministrazione» e ha sottolineato che «non basta una bella faccia senza esperienza politica». 🔗lettera43.it

Gasparri su Silvia Salis: “Carina, ma inesperta. Le elezioni non sono un concorso di bellezza”. Lei: “Provo pena” - “La politica non si inventa, è un mestiere serio, e le elezioni non sono un concorso di bellezza”. L’attacco – che poi ha provato a sminuire – è arrivato da Maurizio Gasparri durante la presentazione dei candidati di Forza Italia alle comunali di Genova. Chiaro il riferimento: Silvia Salis, l’aspirante sindaca del centrosinistra che sfiderà Pietro Piciocchi per la successione a Marco Bucci. “La loro candidata è caruccia, ma sa niente di amministrazione”, ha insisto il capogruppo dei berlusconiani al Senato e responsabile nazionale per gli enti locali si è scagliato contro la candidata del ... 🔗ilfattoquotidiano.it

