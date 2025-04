Pensioni e lavoro oggi 28 aprile | Giornata mondiale sicurezza sul lavoro 2025

Pensioni che tarda ad arrivare nonostante le promesse, e per una Quota 41 per tutti che sembra sempre più lontana o per opzione donna che ormai della misura originaria ha solo il più il nome, dall’altro vi é un tema che non può affatto passare in secondo piano quando si parla di lavoro e di possibilità di arrivarci poi concretamente alla pensione, ossia la sicurezza sui luoghi di lavoro, sono infatti ancora troppe le morti sui posti di lavoro. oggi 28 aprile é la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ed in occasione della Giornata l‘OIL, Organizzazione Internazionale del lavoro, ha puntato ad una campagna per far luce sul modo in cui le nuove tecnologie stanno trasformando la salute e la sicurezza sul lavoro. Sul significato di questa Giornata é intervenuto anche l’onorevole Cesare Damiano. Leggi su .com Se da un lato ci si indigna per una riformache tarda ad arrivare nonostante le promesse, e per una Quota 41 per tutti che sembra sempre più lontana o per opzione donna che ormai della misura originaria ha solo il più il nome, dall’altro vi é un tema che non può affatto passare in secondo piano quando si parla die di possibilità di arrivarci poi concretamente alla pensione, ossia lasui luoghi di, sono infatti ancora troppe le morti sui posti di28é laper la salute e lasul, ed in occasione dellal‘OIL, Organizzazione Internazionale del, ha puntato ad una campagna per far luce sul modo in cui le nuove tecnologie stanno trasformando la salute e lasul. Sul significato di questaé intervenuto anche l’onorevole Cesare Damiano.

