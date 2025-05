Pensioni e lavoro oggi 28 aprile | Giornata mondiale sicurezza sul lavoro 2025

Oggi, 28 aprile, in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza sul Lavoro, si solleva un urgente dibattito su pensioni e lavoro. Mentre si attendono riforme promesse e misure come Quota 41 sembrano allontanarsi, è fondamentale non trascurare l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro, un tema cruciale per il benessere dei lavoratori.

Se da un lato ci si indigna per una riforma pensioni che tarda ad arrivare nonostante le promesse, e per una Quota 41 per tutti che sembra sempre più lontana o per opzione donna che ormai della misura originaria ha solo il più il nome, dall’altro vi é un tema che non può affatto passare in secondo piano quando si parla di lavoro e di possibilità di arrivarci poi concretamente alla pensione, ossia la sicurezza sui luoghi di lavoro, sono infatti ancora troppe le morti sui posti di lavoro. Oggi 28 aprile é la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, ed in occasione della giornata l ‘OIL, Organizzazione Internazionale del lavoro, ha puntato ad una campagna per far luce sul modo in cui le nuove tecnologie stanno trasformando la salute e la sicurezza sul lavoro. Sul significato di questa giornata é intervenuto anche l’onorevole Cesare Damiano. 🔗Leggi su Pensionipertutti.it

