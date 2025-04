Pensioni di Maggio ecco quando e dove ritirarle

Pensioni del mese di Maggio saranno in pagamento a partire da venerdì 2. Sempre a partire da venerdì 2 le Pensioni di Maggio saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay. Viterbotoday.it - Pensioni di Maggio, ecco quando e dove ritirarle Leggi su Viterbotoday.it In tutti gli 84 uffici postali della provincia di Viterbo ledel mese disaranno in pagamento a partire da venerdì 2. Sempre a partire da venerdì 2 ledisaranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Pensioni di maggio: ecco da quando saranno in pagamento a Chieti e provincia - Le pensioni del mese di maggio saranno in pagamento a Chieti e provincia a partire da venerdì 2. Lo comunica Poste italiane. da venerdì in poi sarà dunque possibile ritirare la pensione nei 141 uffici postali e nei 103 Atm Postamat del territorio provinciale. Inoltre, i possessori di carta di... 🔗chietitoday.it

Pagamento Pensioni maggio 2025: ecco cosa sapere su date, importi e cedolino - Il pagamento delle pensioni relative al mese di maggio 2025 prenderà il via a partire da venerdì 2 maggio. L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha confermato che l’erogazione subirà un lieve slittamento a causa della festività del 1° maggio, che quest’anno cade di giovedì e rappresenta, come da calendario, un giorno non lavorativo. Pertanto, l’accredito per i pensionati che ricevono la pensione su conto corrente bancario o su conto postale sarà visibile direttamente il giorno successivo alla festa, ovvero venerdì 2 maggio. 🔗.com

Pensioni di maggio più "leggere", ecco perché: il calendario dei pagamenti - Continua a pesare sul computo dell'assegno l'assenza di alcune detrazioni eliminate già dal mese di aprile 🔗ilgiornale.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pensioni di maggio: ecco da quando saranno in pagamento a Chieti e provincia; Quando saranno pagate le pensioni di maggio visto che il primo è festa; Date di pagamento pensioni anno 2024 (Banca, Poste Italiane, contanti); Pensioni: in pagamento da giovedì 2 maggio, ecco i dettagli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Quando pagano le pensioni di maggio 2025 e perché gli accrediti slittano di un giorno - Ecco come verificare l’importo del cedolino del mese e quando i soldi saranno accreditati in banca o potranno essere ritirati in Posta ... 🔗msn.com

Pensioni di maggio: ecco da quando saranno in pagamento a Chieti e provincia - Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane ... 🔗chietitoday.it

Pensioni, Salta il Pagamento del 1° Maggio: Ecco Quando Arrivano i Soldi - Sorpresa per milioni di pensionati italiani: il primo giorno di maggio non ci sarà nessun accredito delle pensioni da parte dell’INPS. La spiegazione è più semplice di quanto sembri e riguarda il cale ... 🔗msn.com